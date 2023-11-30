В аэропорту Домодедово открылась фотовыставка «Пересекая полярный круг»

Фото: пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье»
Фотовыставка, посвящённая природе Таймыра, открылась в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
На выставке «Пересекая полярный круг» представлены работы фотографов, которые были сделаны на полуострове Таймыр.
Для гостей и жителей округа показана 15 работ с изображениями неповторимых пейзажей и природных явлений Таймыра, а также фотографии, которые помогают погрузится жизнь коренных народов Таймыра. На каждом из стендов есть QR-код,который дает пользователям доступ на информационную платформу посвященную туризму на Таймыре.
Стоит отметить, что выставка в аэропорту Домодедово будет работать до 29 декабря 2023 года.
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«Свои работы предоставили северные фотохудожники, возможно, увидев такие красивые края на фотографиях, пассажиры смогут открыть для себя новое туристическое направление для своего путешествия», –поделилась пресс-секретарь авиакомпании NordStar Полина Чернова.
Стоит отметить, что выставка в аэропорту Домодедово будет работать до 29 декабря 2023 года.
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Мира Полтева