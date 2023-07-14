В Афинах из-за жары закроют Акрополь

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Афинский Акрополь частично закроют 14 июля из-за 44-градусной жары, сообщает министерство культуры Греции.
14 и 15 июля в Греции ожидается температура до 44 градусов. В дневное время в стране закроют государственные учреждения и запретят работы на открытом воздухе, а также работу служб доставки.
Ранее издание India Today сообщало, что на севере страны 98 человек погибли из-за сильной жары
Люди погибли в штатах Уттар-Прадеш и Бихар. Всего в округе Баллия штата Уттар-Прадеш было госпитализированы 400 пострадавших с жалобами на самочувствие, из которых 54 человека скончались. Большинству пациентов было больше 60 лет. В штате Бихар жара погубила 44 человека. Там 17 июня температура воздуха достигала 44 градуса.
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