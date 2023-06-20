В Альянсе турагентств назвали самые дешевые направления для отдыха

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Как рассказал «Радио 1» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, после закрытия нескольких российских аэропортов основной туристический объем перешел на поезда. Но справится с ним получается с трудом.
«Многие аэропорты закрыты – Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Анапа, и на оставшиеся аэропорты – Сочи, Минеральные воды, Махачкала, Ставрополь – ложится гигантская нагрузка, потому что железная дорога катастрофически не справляется с объемом, который на нее свалился. К тому же, мы понимаем, что растет инфляция, растут цены на топливо, зарплаты, амортизация самолетов, запчастей, навигации. Авиакомпании вынуждены поднимать цены, а за все это расплачивается простой потребитель», — сказал Мкртчян.Но недорогой отдых в России не исчез. Как отметил эксперт, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса на направление. Так, например,
«Долететь из Москвы до Волгограда можно всего за четыре тысячи рублей, а до Астрахани – за восемь тысяч рублей, потому что там конкуренции нет. По направлению Москва-Минск большая конкуренция, соответственно, билеты недорогие, Москва – Санкт-Петербург – тоже недорогие билеты, так как там конкурируют авиакомпании и железная дорога. При этом, в Сочи конкуренция большая, но так как это один открытый аэропорт в этом районе, цены на билеты высокие. Например, 1 мая билет в одну сторону стоил 30 тысяч рублей», — добавил эксперт.Ранее сообщалось, что туристический поток из Китая в столицу России за первый квартал нынешнего года увеличился в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года