В Альянсе турагентств назвали самые дешевые направления в июле и августе

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«Самое недорогое всегда – это туры в вашем регионе. Если вы живете в Москве, есть туры по Золотому кольцу. Есть малое Золотое кольцо – на три дня, есть большое – на неделю. Если живете в Санкт-Петербурге, это туры в Карелию, если в Краснодаре – в Адыгею», - рассказал Мкртчян.
«Если люди хотят искупаться на море, можно заранее на распродаже купить билеты на Калининград. В июле и августе можно купаться в Балтийском море. Если вам нравится жаркое море, а денег мало, зачеркиваем Сочи, Анапу, Геленджик, потому что это все дорого. Покупаем плацкарт за две тысячи рублей и едем из Москвы в Крым. Есть Ялта, но там достаточно дорого, хотя цены в Крыму на 40% дешевле аналогичных отелей в Сочи. Есть огромный западный берег Крыма – Евпатория и все, что выше нее. Если мы хотим ближе, то это Судак, Феодосия, Керчь», - отметил Мкртчян.
В том случае, если в Крым не хочется, поездом можно доехать из Москвы в Сухуми. Он порекомендовал пользоваться поездом, если человек один или их двое. В том случае, если это большая семья, лучше пользоваться автомобилем.
«Если хотите отправиться за границу, то дешевле всего будет Белоруссия. Мы сели на ласточку на Белорусском вокзале, а уже через 8 часов мы в центре Минска. Если самолетом, то надо ехать на окраину Москвы, прилетать на окраину Минска. Страна не дорогая, еда в два раза дешевле, чем в московских ресторанах. Здесь можно поехать в западную Белоруссию. Там есть замки прошлых столетий, есть, что посмотреть. Такое ощущение что вы попали в Польшу или в Литву», - подчеркнул Мкртчян.
По его словам, из Москвы можно недорогого отправиться в июле и августе в ОАЭ. Эта страна довольно дорогая, но только не в эти месяцы, потому что там относительно жаркая погода.
«Например, в апреле номер, который стоит 500 долларов в сутки, в июле будет стоить 100 долларов в сутки. Турцию не рекомендую, потому что она в июле и августе дорогая», - подытожил Мкртчян.
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