Турагенты рассказали, на сколько упадут цены на путевки из-за египетской акулы

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«Турист в праве отказаться от поездки, но туроператор может доказать в суде, что он понес затраты на авиабилеты, на гостиницу, в каком размере. Должны быть все сопроводительные документы от гостиницы и авиакомпании. Дело в том, что сейчас туристы не идут к туроператорам за возвратом денег, потому что нападение акул в Красном море – достаточно частое явление», - подчеркнул Мкртчян.
«Естественно, акулы нападали, нападают и будут нападать на людей в Красном море. Это не землетрясение, не наводнение, не стихийное бедствие. По форсмажору стороны имеют право быть сводными от обязательств, но нападение акулы – это не форсмажор», - объяснил Мкртчян.
Он также рассказал, что стоимость на туры в Египет в ближайшее время будут зависеть от того, повторится ли нападение. Так, если в течение пяти дней это случится, туристический поток снизится на 20-25%, а цены могут слегка пойти вниз.
«Для египтян это не считается чем-то экстравагантным, просто российские туристы страдают редко. Мы сейчас следим внимательно за тем, ту ли акулу поймали. Ее сейчас отправили на экспертизу, проводится исследование. Если это та акула, то турпоток никак не пострадает, а если будет повторное нападение, тогда будут последствия. Как правило, цены снижаются не больше, чем на 15-20% и только на ближайшие две недели», - подытожил Мкртчян.
Ранее «Радио 1» сообщало, что погибшего от нападения акулы в Хургаде парня будут кремировать.