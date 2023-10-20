В Альянсе турагентств раскрыли, как изменятся цены на туры по России

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Стоимость туров по России в 2024 году увеличится как минимум на 7-10%, и дальше продолжит расти, считают в Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что это связано с возросшим спросом на отдых внутри страны.
«На прошлой неделе уже был подобный вброс. Но ситуация стабильная. У нас есть ежесезонный рост цены на те направления, которые популярны летом и зимой. Вот этот конъюнктурный спрос рождает повышение сезонных цен. Думаю, что дальше рост не пойдет, потому что реальных причин для этого я не вижу», — сказал он в беседе с «Радио 1».Читайте также:
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Екатерина Шмакова