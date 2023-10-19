В Альянсе турагентств раскрыли, можно ли сейчас отдыхать в Египте

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Спрос на путёвки из России в Египет с 11 по 17 октября упал на четыре процента, вместе с ним и цены на туры – в среднем на 25-31 процент. Считается, что россияне не хотят лететь в тёплую страну из-за военного конфликта в Израиле.
«Хургада и Шарм-эш-Шейх находятся достаточно далеко от мест боевого соприкосновения и всей вооруженной полемики. Конечно, отельеры и туроператоры пугаются, что сейчас спрос упадёт, но на самом деле в Египте, особенно в курортных зонах, и в этом мы убеждались не раз, достаточно серьёзная охрана и служба безопасности, они стараются всячески поддерживать порядок. А учитывая отдалённость, я не вижу опасности. Для Египта туристическая область – составляющая всей экономики, поэтому они будут делать всё возможное, чтобы всё сохранить людей в безопасности», — заметил Андрей Гаврилов.Читайте также:
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