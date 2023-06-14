В Альянсе турагентств рассказали, сколько будет стоить летний отдых в России этим летом

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В Анапе стоимость отдыха начинается от 1,5 тысяч рублей на одного человека за сутки
Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова в беседе с «Радио 1» рассказала сколько денег придется выложить туристу за отдых в России этим летом. По ее словам, в Анапе отдых может стоить от 1,5 тысяч в сутки на одного человека.
Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на исследовании банка «Открытие» и компании «Росгосстрах» сообщало, что большинство россиян считают цены на отдых в России завышенными.
По ее словам, в Анапу можно уехать в гостевой дом за 1,5 тысячи рублей на человека в сутки. В двухзвездочных гостиницах ценник колеблется от двух тысяч за сутки на человека. В четерыхзвездочном отеле стоимость номера за сутки будет колебаться от 13 до 16 тысяч рублей по системе «все включено». В пятизвездочном отеле номер будет стоить от 25 тысяч и выше. Однако в эти суммы не входит стоимость дороги. Также эксперт добавила, что на Дальнем Востоке можно отдохнуть неделю вдвоем за 100 тысяч рублей. В эту стоимость включена и стоимость перелета.
Она объяснила, что люди выбирают те места, куда проще и быстрее, и дешевле добраться. По словам специалиста, последние годы популярностью также пользуются отели и другие объекты размещения в Подмосковье.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что отдых в Абхазии является на Черном море самым дешевым.
Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на исследовании банка «Открытие» и компании «Росгосстрах» сообщало, что большинство россиян считают цены на отдых в России завышенными.
«Действительно, я слышала, что люди не довольны ценами, но смотря о каких ценах и о каком объекте размещения мы говорим. Если мы имеем ввиду пятизвездочные отели, которых в России крайне мало, там цены действительно недоступны для широкой массы населения. Но у нас есть отели двух, трех и четырех звезд, куда в основном и едет основной поток туристов», - рассказала Осипова.
По ее словам, в Анапу можно уехать в гостевой дом за 1,5 тысячи рублей на человека в сутки. В двухзвездочных гостиницах ценник колеблется от двух тысяч за сутки на человека. В четерыхзвездочном отеле стоимость номера за сутки будет колебаться от 13 до 16 тысяч рублей по системе «все включено». В пятизвездочном отеле номер будет стоить от 25 тысяч и выше. Однако в эти суммы не входит стоимость дороги. Также эксперт добавила, что на Дальнем Востоке можно отдохнуть неделю вдвоем за 100 тысяч рублей. В эту стоимость включена и стоимость перелета.
«Здесь дает о себе знать инфляция. Стоимость отдыха зависит от многих факторов. Удорожание перевозки, продуктов питания, бытовой химии отражается на ценах на отдых. В основном наши туристы едут в отели двух-трех звезд, где цены вполне приемлемые. Прежде всего турпоток направлен в Краснодарский край, потому что работает аэропорт в Сочи, Дагестан, потому что работает аэропорт в Махачкале, Калининград», - уточнила Осипова.
Она объяснила, что люди выбирают те места, куда проще и быстрее, и дешевле добраться. По словам специалиста, последние годы популярностью также пользуются отели и другие объекты размещения в Подмосковье.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что отдых в Абхазии является на Черном море самым дешевым.
Элина Позднякова