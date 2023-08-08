В Анталье усилят контроль за нелегальной сдачей жилья туристам

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В курортной турецкой провинции Анталья ужесточат контроль за незаконной сдачей квартир в аренду туристам. Об этом РИА Новости сообщил источник в руководстве провинции.
Уточняется, что в данный момент власти не проводят рейдов. Однако они призвали граждан обращаться в органы власти, если имеется какая-то информация о нелегальной сдаче жилья.
Пока неизвестно, как будут наказываться нелегальные арендаторы, но предполагается, что их будут привлекать к ответственности из-за невыплаченных налогов.
Глава туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что одной из причин отсутствия популярности дорогих отелей, являются граждане России, которые купили квартиры в стране.
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Пока неизвестно, как будут наказываться нелегальные арендаторы, но предполагается, что их будут привлекать к ответственности из-за невыплаченных налогов.
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Анастасия Чинкова