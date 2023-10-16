В Ассоциации туроператоров оценили новые правила пребывания россиян в Таиланде

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Увеличение безвизового пребывания российских туристов в Таиланде до 90 дней не поможет стране увеличить поток туристов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Ранее сообщалось, что власти Таиланда планируют на 90 дней ввести безвизовый режим для российских туристов. Предполагается, что временная мера будет введена 1 ноября 2023 года и продлится до 30 апреля 2024 года.
По словам Мурадяна, туризм ограничивается диапазоном в две недели. Если люди путешествуют дольше – это называется уже «квазитуризмом».
Таким образом, для простых туристов из России нововведение ничего не изменит. Оно лишь коснётся тех, кто работает удалённо и предпочитает временно жить в других странах и тех, кто полностью собирается покинуть родину.
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По словам Мурадяна, туризм ограничивается диапазоном в две недели. Если люди путешествуют дольше – это называется уже «квазитуризмом».
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Анастасия Чинкова