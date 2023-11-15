В АТОР раскрыли, во сколько россиянам обойдётся отдых в новогодние праздники

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Отдых в новогодние праздники для российских туристов в этом году подорожал на 15-20%. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«В этом году серьёзно подорожал Великий Устюг. Он уже стоит от 40 тысяч рублей, но это вместе с железнодорожным переездом и с ночевкой в поезд. Пока это самое дорогое направление. Но есть и горнолыжный отдых, где только отель будет стоить порядка 45 тысяч рублей и это бюджетные варианты. Если мы берем Розу Хутор или Красную поляну, то стоимость размещения будет выше», — заметила Майя Ломидзе.Читайте также:
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