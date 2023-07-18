В Балашихе открыли Музей русской водки

Фото: Istockphoto / Andrey Mitrofanov
В усадьбе Горенки в подмосковной Балашихе открылся Музей русской водки. Там можно увидеть необычные сосуды, кувшины, бутылки, штофы для водки, питейную, деревянную и медную посуду, говорится на сайте балашихинской газеты «Факт».
Также в музее представлена хронология событий, воплощающая всё, что происходило в культуре винокурения России с XIV века. По словам историков, в Горенках винокурение было развито с начала XVIII века. Исторические источники указывают на то, что во времена владения усадьбой Долгоруковыми там располагалось производство пива и водки.
Записаться на экскурсию в музей русской водки может любой желающий на сайте усадьбы.
С 2022 года на территории идёт масштабная реконструкция самого дворца и прилегающей территории.
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Записаться на экскурсию в музей русской водки может любой желающий на сайте усадьбы.
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Лора Луганская