В Балашихе пройдет фестиваль креативных индустрий

Фото: официальный сайт арт-квартала Фабрика 1830
16 сентября в Балашихе на территории арт-квартала Фабрика 1830 пройдет первый фестиваль креативных индустрий. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Цель фестиваля – превращение Балашихи в центр креативных индустрий Подмосковья, поддержка собственных творческих кадров, развитие нового вида культурного досуга.
Фото: официальный сайт арт-квартала Фабрика 1830
Гостей фестиваля ждет концерт талантливых исполнителей и музыкантов, школа диджеинга и легкая электронная музыка, художественная выставка и арт-маркет, граффити в режиме реального времени и школа граффити, танцевальные номера и интерактивы, детская арт-зона с творческими мастер-классами, дизайн-маркет товаров ручной работы и многое другое.
Фото: официальный сайт арт-квартала Фабрика 1830
Любой желающий сможет стать полноправным участником праздника и попробовать себя в самых разных творческих направлениях: нарисовать граффити, свести трек или станцевать флешмоб. Для этого на территории двора «Труба» и пространства Ленинской галереи будут представлены разные сферы креативных индустрий: от художественной выставки и творческих мастер-классов до граффити и dj-сетов.
Фото: официальный сайт арт-квартала Фабрика 1830
Фото: официальный сайт арт-квартала Фабрика 1830
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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«Как фабрика, предприятие уже не функционирует, поэтому мы придумали такое название «Фабрика 1830». Это было для того, чтобы подчеркнуть градообразующее значение фабрики и в дальнейшем развивать в нем творческий кластер. Возле пространства собралось много креативных резидентов. Поэтому в этом году мы начали чаще проводить массовые мероприятия, один из которых этот фестиваль», - рассказала менеджер и организатор фестиваля Ирина.
Гостей фестиваля ждет концерт талантливых исполнителей и музыкантов, школа диджеинга и легкая электронная музыка, художественная выставка и арт-маркет, граффити в режиме реального времени и школа граффити, танцевальные номера и интерактивы, детская арт-зона с творческими мастер-классами, дизайн-маркет товаров ручной работы и многое другое.
Фото: официальный сайт арт-квартала Фабрика 1830
«Наша глобальная миссия — это развитие Балашихи, как центра креативных индустрий и современной культуры. Здесь много молодежи и приезжих людей со всей страны. Наша цель проявить креативщиков на уровне города, и в этом поможет наш фестиваль. На нем творческие люди смогут показать свое икусство и познакомиться с единомышленниками», - отметила Ирина.
Любой желающий сможет стать полноправным участником праздника и попробовать себя в самых разных творческих направлениях: нарисовать граффити, свести трек или станцевать флешмоб. Для этого на территории двора «Труба» и пространства Ленинской галереи будут представлены разные сферы креативных индустрий: от художественной выставки и творческих мастер-классов до граффити и dj-сетов.
Фото: официальный сайт арт-квартала Фабрика 1830
«Мы очень счастливы, когда в нашем пространстве собирается наша аудитория, молодые, креативные люди. Хотя, креативщики, это те люди, которые не имеют возраста. Однако, молодежь больше откликается на такие мероприятия. Они пробуют себя во всех направлениях. За диджейский путь стояла очень длинная очередь, все желали попробовать себя в этом интересном занятии. Поэтому для них, это новые открытия и полезные знакомства», - поделилась организатор фестиваля Ирина.
Фото: официальный сайт арт-квартала Фабрика 1830
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова