В Балашихе пройдет всероссийская акция «Ночь кино – 2023»

Фото: пресс-служба Дома культуры «Саввино»
Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в седьмой раз. Организаторы акции «Ночь кино» в Балашихе — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино, портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ», Министерство культуры и туризма Московской области.
«Дом культуры "Саввино" уже 5 раз участвует во всероссийской акции «Ночь кино». Мы показываем фильмы с того момента, как в нашем доме культуры установили профессиональное звуковое и проекционное оборудование, и у нас появилась возможность дать зрителям прекрасную картинку. Каждый год у нас собирается все больше и больше зрителей. Перед показами мы устраиваем анимационную программу и викторину про наш Дом культуры. В этом году мы с большим ажиотажем ждем зрителей, поскольку будем демонстрировать замечательные фильмы. Наш зал рассчитан на 450 мест, но в этом году показы будут проходить еще и в нашем отделе «Купавна», там небольшой зал на 70 мест. Одновременно в двух мест» - рассказал Александр Василенко художественный руководитель ДК Саввино, многолетний участник всероссийской акции «Ночь кино».
Фото: пресс-служба Дома культуры «Саввино»
Фото: пресс-служба Дома культуры «Саввино»
«Для нас акция "Ночь кино", это возможность показать нашим жителям, что помимо того, что происходит на сцене, мы еще способны устраивать кинопоказы, не на постоянной основе, а в пределах различных акций. Очень хорошо, что существует ночь кино, где зритель может прийти и посмотреть те фильмы, которые актуальны в нынешнем году и узнать чуть больше о нашей площадке», - поделился Александр Василенко.
Фото: пресс-служба Дома культуры «Саввино»
Кинопоказы начнутся в 20:00 в доме культуры «Саввино» и в отделе «Купавна» ДК «Саввино». Вход свободный. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Фото: пресс-служба Дома культуры «Саввино»
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Дана Игумнова