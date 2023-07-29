В Чехове состоялось открытие исторического фестиваля «Гуляй-город»

Это второе запатентованное в России музейное пространство такого формата, где первый этаж выполнен без наклона. На потолке первого этажа можно увидеть видео-арт с подвешенными моделями панельных домов и муралами, нарисованными на стенах домов в Железнодорожном.



На втором этаже гости смогут изучить быт людей 1960-х, 1970-х и 1990-х годов в перевёрнутом виде и сделать запоминающиеся фотографии.



Дом посвящён участникам фестиваля «Культурный код», которые оформили муралами стены жилых домов. С помощью нейросети из этих рисунков создали единое художественное произведение.



Дом-перевёртыш открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Подробности – на сайте и в соцсетях парков Балашихи.

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