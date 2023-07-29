В Чехове состоялось открытие исторического фестиваля «Гуляй-город»

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«Это уникальное событие, что фестиваль, посвященный Молодинской битве, проходит на том поле, где 451 год назад и состоялось это сражение. Большинство артефактов было найдено именно здесь. Погода немного подвела, но несмотря на это, 40 тысяч жалеющих зарегистрировалось чтобы посетить фестиваль.
Безусловно, обстоятельства и политическая картина того времени значительно отличалась от нынешних реалий, но люди те же самые, что и сейчас. Для любого поколения важно знать исторические события, связанные с нашей землей. Поэтому, когда русский народ объединяется, нам любые преграды по плечу», - отметил глава городского округа Григорий Артамонов.
«Фестиваль «Гуляй Город» я посещала в 2010 еще, когда была ребенком, но программа бы не такой большой. Несмотря на погоду, атмосфера все равно остается, потому что исторические битвы не выбирались под погоду»,- поделилась участница фестиваля Юлия.
В современной зоне разместятся ярмарка локальных брендов, фудкорт и основная сцена. Здесь же состоится большой концерт, на котором выступят современные фолк-исполнители и известные группы.
«Я на фестивале первый раз, я был удивлен его масштабу. Организаторы охватили огромную площадь. Кулачные бои, выставки, кафетерии, концерт, насыщенные дни получатся», - рассказал участник Роман.
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