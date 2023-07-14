В деревне Речки заложили первый камень африканского сафари-парка

Фото: телеграм-канал Екатерины Долгасовой
В городском округе Лотошино дали старт созданию африканского сафари-парка. Он появится в 2026 году, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Мы рады инвестиционным проектам на территории нашего округа и заинтересованы в сотрудничестве с дружественными нам африканскими странами. Реализация этого проекта только укрепит дружбу России с Африканским континентом и будет интересна как лотошинцам, так и гостям округа», – сказала во время церемонии глава городского округа Екатерина Долгасова.Открытие культурного объекта запланировано на 2026 год. По замыслу инвесторов, в парке появятся африканская этнографическая деревня, экспозиция африканских нарядов, бунгало, зона отдыха, парковая полоса, гостиница и кафе.
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