В Домодедове открывает свои двери обновленный Дворец культуры и спорта «Мир»

Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»
Во Дворце культуры и спорта «Мир» в городском округе Домодедово в рамках реализации задач Национального проекта «Культура» завершены основные работы I этапа капитального ремонта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
10 сентября специалисты Дома культуры и спорта приглашают на День открытых дверей — свою работу потенциальным воспитанникам представят возобновленные 45 клубных формирований, в числе которых хореографическое, вокальное, театральное, цирковое, прикладного творчества, а также инструментальное направления.
Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»
Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»
После завершения работ мощность секций и клубов обновленного ГДК увеличена кратно: здесь готовы принимать до 1 000 человек. Также в ближайшее время здесь расположится филиал № 33 Центральной детской библиотеки МБУ «ЦБС».
Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»
Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»
Занятия в клубах по интересам начнутся 11 сентября. Художественный руководитель Дворца культуры и спорта «Мир» — Снежана Михайловна Белохвостова, возглавляющая ДК более 13 лет, многолетний и добросовестный труд которой отмечен почетной грамотой Министерства культуры и туризма Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
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Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»
«У нас запускается дом культуры после капитального ремонта, и начнут работать только клубные помещения. Большой концертный зал, универсальный зал и еще много других помещений находятся еще в ремонте. Часть из них будет сдана до конца текущего года, а большой концертный зал будет достраиваться до следующего года. Поэтому мы не делаем грандиозного открытия, мы провели 3 сентября день открытых дверей, а 10 уже будет донабор детей на своободные места», - отметила директор ДКиС«МИР» Екатерина Богданова.
Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»
После завершения работ мощность секций и клубов обновленного ГДК увеличена кратно: здесь готовы принимать до 1 000 человек. Также в ближайшее время здесь расположится филиал № 33 Центральной детской библиотеки МБУ «ЦБС».
Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»
«Реакция у жителей очень разная, кто-то рад, а кто-то и не понял, что наш ДК открылся. Раньше у нас был один большой зал вместимостью до 700 человек, и малый зал до 200 человек. Сейчас главная задача оснастить их современным оборудованием. Из нового, у нас при ДК был спортзал, сейчас он переформатирован в универсальный концертный зал, вместимостью до 400 человек. Это будет единственная площадка в муниципалитете, где мы сможем проводить различные конференции, семинары, будем эксплуатировать этот зал, как большой выставочный холл. Потому что у него большие панорамные окна и мы хотим их при необходимости закрывать шторами, создавать новое камерное пространство для проведения новых, интересных мероприятий. Это новшество для нашего города и Дворца культуры», - рассказала директор ДКиС «МИР» Екатерина Богданова.
Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»
Занятия в клубах по интересам начнутся 11 сентября. Художественный руководитель Дворца культуры и спорта «Мир» — Снежана Михайловна Белохвостова, возглавляющая ДК более 13 лет, многолетний и добросовестный труд которой отмечен почетной грамотой Министерства культуры и туризма Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
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Дана Игумнова