В Домодедово проведут гастрономический фестиваль с «Шашлычным забегом» и квизом

Фото: парк «Ёлочки»
«Фестиваль еды» состоится 17 и 18 июня в парке «Ёлочки»
Рестораторы Москвы и Московской области примут участие в ежегодном «Фестивале еды», который пройдёт в Подмосковье в предстоящие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Гастрономический фестиваль проведут 17 и 18 июня в парке «Ёлочки» в городском округе Домодедово.
В программе фестиваля – «Шашлычный забег», шоу сухого льда, квиз на тему «Еда и напитки». Для посетителей также проводят дегустации авторских блюд и напитков, кулинарные мастер-классы, конкурсы и лотерею с призами.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье 17 июня состоится семейный фестиваль «7яФест».
«Задача гастрономических фестивалей – рассказать и показать, как развивается ресторанная индустрия в нашей стране. Для ресторанов это дополнительная возможность привлечь новую аудиторию. Ежедневно «Фестиваль еды» каждый год посещает свыше 9 тыс человек», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье 17 июня состоится семейный фестиваль «7яФест».
Лора Луганская