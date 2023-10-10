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В Дубне впервые прошёл фермерский праздник «Экофест»

10 октября 2023, 15:39
Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

В Парке семейного отдыха на Большой Волге в Дубне впервые прошёл «Экофест». Глава городского округа Максим Тихомиров поздравил предпринимателей с Днем работников сельского хозяйства.
«Напомнил, что при поддержке губернатора и правительства Московской области введены специальные преференции для предпринимателей. Мы в Дубне предлагаем услуги по размещению павильонов, нестационарных объектов. Если гости из соседних округов готовы заниматься реализацией качественной фермерской продукции по доступным ценам, я уверен, что это заинтересует многих дубненцев», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Посетители «Экофеста» покупали сыр, мёд, хлебобулочные изделия, мясные продукты, консультировались по поводу здоровья у специалистов. Они также могли посмотреть сельскохозяйственную технику и домашних животных – коз, телят и гусей. Также гости фестиваля интересовались рассадой.


По словам Тихомирова, помимо этого, гости фестиваля смогли побывать на выступлении Московского казачьего хора, потанцевать под композиции в исполнении кавер-группы Holidayz.

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#дубна
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#фермер
#подмосковье
#московская область
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Музеи Подмосковья с начала года посетили 1,7 млн человек
10 октября 2023, 15:38

Фото: Радио 1

Государственные музеи Московской области с начала 2023 года посетили порядка 1,7 млн человек.
Среди самых посещаемых региональных музее оказались Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева, а также литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово».
Число гостей по сравнению с 2022 годом увеличилась в Сергиево-Посадском историко-художественном музее и Звенигородском музее-заповеднике.
 
«Сейчас общество больше знает о музеях и предъявляет к ним больше требований. И вот в наше время выставки, музеи, подобны фильмах большого кинематографа, потому что должны сочиняться коллективом, который сможет самостоятельно монтировать, сочинять отдельные блоки. Мы постарались в своем музее пойти по этой модели, помимо перестройки выставочно-экспозиционной и научной работы, которые произошли  в последнее время», - поделилилась  Елена Кожевникова, директор Звенигородского музея-заповедника. 

Фото: Радио 1

Помимо этого, среди самых посещаемых региональных музее оказались Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева, а также литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово».
 
«Надо сказать, что сам Звенигород, он привлекает достаточно много туристов. Если мы знаем, что раньше этот город привлекал внимание паломников, художников, и даже больше лиричных людей, то сейчас он вошел в рейтинг самых позитивных город Подмосковья. Здесь популярность музея, она складывается из двух факторов, был запрос у людей в изучении своего историко-культурного наследия и смена формата музея. Мы проводим новые мультимедийные выставки, которые по-другому рассказывают об истории города», - отметила Елена Кожевникова.

Фото: Радио 1
По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, наибольшей популярностью пользовались «Новый Иерусалим» в Истре, историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина и музей-заповедник Петра Чайковского в Клину.

Фото: Радио 1

«Осень мы начали с новой композиции, открыли выставку Левитана, но это не только его работы. В композиции представлены картины его коллег, друзей, учителей и последователей. В экспозицию вошли 56 работ, среди которых есть творения Саврасова, Коровина и других великих русских пейзажистов. По выражению нашего куратора, здесь сошлись гений и место, потому что художники приезжали сюда на пленэры, здесь проходили первые опыты Московского училища живописи. А сама выставка не заканчивается стенами музея, можно продолжить дальше изучать пейзаж, выйдя на улицу, на ту самую Саввинскую Слободу, и увидеть эти виды вживую», - рассказала Елена. 

Фото: Радио 1

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Стартовал приём заявок на участие в фестивале искусств «АртОстров». 
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Туристы поспорили о худших для путешествия странах и остановились на России
10 октября 2023, 09:14

Фото: istockphoto/ViewApart

Пользователей Reddit разочаровало путешествие в Россию.
«Лента.ру» пишет, что пользователи форума Reddit спорили о худших для путешествия странах. В этом списке оказалась и Россия.
 
Автор комментария заявил, что крайне недоволен путешествием в Россию. Некоторые пользователи согласились с этим, но были и те, кто заступился за туризм в России. Например, @brixton_massive считает, что Санкт-Петербург «чертовски великолепен», а Москва  крутая.

«Жаль, что я не вернусь туда в ближайшее время!» — в заключении написал путешественник.
Кроме России в список попал Китай из-за недружелюбных граждан, Швеция из-за «лживой вежливости» и Багамские Острова из-за бедности.
 
Также @gear-heads отметил, что разочарованием станут все страны Персидского залива, в их числе Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ.
 
«Летом невыносимо жарко, пугающе дорого. Все кажется поверхностным. Фанатичное общество, в котором темнокожие люди находятся в самом низу пищевой цепи. Ужасное место для жизни женщины», — поделился впечатлением турист.
Ранее россияне назвали самый негостеприимный российский регион. Самым негостеприимным регионом России для туристов признан Краснодарский край. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.

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Американка сэкономила 50 тысяч долларов, бросив работу и переехав в палатку
#туризм
#туристы
#россия
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Американка сэкономила 50 тысяч долларов, бросив работу и переехав в палатку
09 октября 2023, 19:40

Фото: istockphoto/kitzcorner

Американка Кристина Блю сэкономила 48 тысяч долларов: она бросила работу и переехала жить с сыном в палатку.
Издание Daily Mail сообщает, что 41-летняя жительница Нью-Йорка в 2021 году вместе с 14-летним сыном и собаками захотела всё лето прожить в палатке на заднем дворе дома. Женщина бросила работу в такси и купила палатку.
 
Кристина Блю стала замечать, что с новым образом жизни тратится значительно меньше средств. Спустя 2 года женщина заявляет, что сэкономила 48 тысяч долларов. Она с сыном уже пожили в палатке в разных уголках США.

Электричество для палатки генерируется солнечной батареей. У Блю с сыном есть дровяная печь и запас газа. Внутри палатки размещены удобные кровати, рабочее место сына. Женщина теперь вяжет и делает вещи на заказ. Самой большой трудностью являются зимние снегопады. Приходится ночью счищать снег с крыши палатки, чтобы она не сложилась. Американка строит небольшую хижину на участке, где планирует жить в палатке постоянно.

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#сша
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#туризм
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Турэксперт Барзыкин: «В Израиле находились чуть более 100 российских туристов»
09 октября 2023, 17:43

Фото: istockphoto.com/butenkow

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в Израиле по данным находились чуть более 100 российских туристов, которые уже в скором времени смогут вернуться домой.
Он добавил, что информации о пострадавших туристов из России от консульства или посольства РФ в Израиле не поступало.

«Никаких сообщений от консульства или посольства по поводу пострадавших туристов не поступало, поэтому в скором времени все они вернутся в Россию. По нашим данным, на территории Израиля находились чуть больше 100 российских туристов, не считая самостоятельных поездок», — отметил в беседе с NEWS.ru Барзыкин.

Тем, кто прилетел в Израиль самостоятельно, специалист рекомендовал обращаться за все необходимой актуальной информацией на горячую линию или через контактный центр авиакомпании.

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#израиль
#рф
#туристы
#конфликт
#политика
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В Зарайске открылась галерея современного искусства
В экспозиции представлены работы 12 современных художников ASKERI GALLERY
09 октября 2023, 15:46

Фото: Радио 1 / Аэлита Украинская

В Зарайске при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области стартовал первый фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим». В городе открылась арт-галерея, проходят мастер-классы, лекции, спектакли. Подробнее – в репортаже корреспондента «Радио 1».
Галерея современного искусства станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города. Это здание городской усадьбы поэта-революционера Григория Мачтета, памятник архитектуры первой половины ХIX века. В советские годы здесь был центр занятости населения, а в день открытия арт-галереи пахло свежей краской, гости будто оказались в художественной мастерской. 

В выставочных залах расположены работы 12 современных художников ASKERI GALLERY – Дарьи Котляровой, Темы Сюлева, Маши Руденко, Евгения Ches, Павла Полянского, Алишера Кушакова, Алексея Головина, Владимира Иванова, Ксения Сандеско, Наили Бутусовой, Jenya Jary, Михаила Блинова.  


Говоря про работы Алишера Кушакова, куратор выставки «Между прошлым и будущим» Полина Аскери отметила, что это один из тех художников, который говорит про красоту женского тела и про красоту движения.

«Очень многие его героини, они всегда находятся в танце. Он пишет портреты разных мировых танцовщиц балета, и они получаются странными какими-то, их движения на каком-то изломе находятся. Но в этой дикости есть глубина, и природная сила каждой женщины. Когда женщина обретает своё внутреннее я, когда она знает кто она, куда она идёт, она может созидать вокруг себя очень правильное пространство. Женщины с полотен с Алишера Кушакова, они как раз тоже про работу с пространством, в том числе. Это доступное искусство, которое понятно и близко очень многим. Те художники, которые у нас в Askeri Gallery, они не всегда понятны всем, до них нужно отчасти, наверное, дойти, поразмыслить побольше. С работами Алишера всё гораздо проще, они про красоту, про движение в нашей жизни», – отметила Полина Аскери.
Художник-гиперреалист из Санкт-Петербурга Алексей Головин работает в технике ассамбляжа живописи с саморезами. 

«Эмоции и чувства на протяжении жизни входят в человека, как саморезы входят в картину, и создают такую кольчугу, она является одновременно и защитой человека, и тюрьмой, которая не даёт ему быть свободной», –  рассказывает автор об одной из своих работ. 
 
В одном из залов галереи представлены произведения Евгения Чеса (Ches). Но главная цель его приезда в город – создание мурала.  На стене дома №12 по улице Советская Евгений и его команда запечатлели культурный ДНК города – Зарайского бизона. Высота граффити – три этажа, длина – более 60 метров. 


«Я рисую зарайских бизонов, как отсылка к местной достопримечательности – Зарайскому бизону, статуэтке, которой больше 20 тысяч лет, это самая реалистичной скульптура того времени. Поскольку я рисую много лет граффити, слово взяло своё название от итальянского graffito – «царапать», наскальной живописи, и классическое граффити, которое уже не только можно увидеть на улицах, но и в галереях наряду с современным искусством, я изобразил бизонов в виде наскальной живописи», – рассказал корреспонденту «Радио 1» Евгений Чес. 
Статуэтка из бивня мамонта – уникальна, а её создателя археологи называют Микеланджело в палеолите. Увидеть шедевр можно в Зарайском кремле. По дороге к кремлю обращают на себя внимание и новые арт-объекты – их создают участники первой арт-резиденции под впечатлением от увиденного в городе и от общения с жителями. 

     
Участников фестиваля «Между прошлым и будущим, который продлится до 12 ноября, ждут спектакль-променад от «Мира-центр», мастер-классы и лекции. 
 
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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В Зарайске стартовал крупный фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим»
09 октября 2023, 10:11

Фото: Министерство культуры и туризма МО

С 7 октября по 12 ноября в Зарайске, при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, пройдет первый фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим».
Масштабный проект откроется выставкой под кураторством галеристки Полины Аскери. В экспозиции будут представлены работы семи современных художников ASKERI GALLERY, среди которых Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков и Алексей Головин. 

Фото: Радио 1

«Это первый в России фестиваль, который соединил современное искусство и предпринимательство. Наша задача объединить бизнес-культуру и творчество, построить мост между государством, предпринимателями и креативно-художественным кластером. Это трехсторонний диалог, где все найдут понимание, чтобы город стал более привлекательным.  Некоторые жители и гости города не знают, что тут провел лучшие времена Достоевский, что есть археологические находки и другие интересные вещи, а фестиваль об этом расскажет», - рассказала куратор фестиваля Марина Глухова. 
Фото: Радио 1

Участники первой арт-резиденции продемонстрируют свои работы, созданные под впечатлением от Зарайска. Городская усадьба поэта-революционера Григория Мачтета стала т первой Зарайской галереей современного искусства и новой точкой притяжения для жителей и гостей Московской области.

  Фото: Радио 1

«Сейчас многие слышат про креативную экономику и экономику впечатлений, и сейчас, чтобы создать отель или ресторан нужно вдохновение. Должна быть миссия, идея, креативная концепция, потому что строить ради денег не перспективно, а искусство является местом, откуда мы можем черпать вдохновение бесконечно», - отметила Марина Глухова. 
 
Также, 14 октября в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» под открытым небом выступит группа ZVENTA SVENTANA. Это совместный проект российской певицы, композитора, аранжировщика, победителя второго сезона шоу-проекта «Голос» Христины Кузнецовой и российского композитора, ди-джея и продюсера Юрия Усачёва.

Фото: Радио 1
 
«Наша программа точно будет интересна людям, которые хотят создавать, созидать, найти новое место для своей деятельности или людям, которые желают провести выходные рядом с творцами», - поделилась куратор фестиваля Марина Глухова. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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В Минэкономразвития объяснили, как вернуть деньги за путевку в Израиль
09 октября 2023, 04:06

Фото: iStock/John Theodor

В Минэкономразвития объяснили россиянам, что нужно сделать для возвращения средств за туристические путёвки в Израиль. Об этом пишет РИА Новости.
Туристам нужно направить на юридический адрес или официальный адрес электронной почты туроператора требование о расторжении договора, сославшись на ст. 14 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Минэкономразвития России.

Отмечается, что в случае отсутствия ответа от туроператора, следует обратиться в суд.

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Российские блогеры решили на такси проехать почти через всю страну
#туристы
#россия
#израиль
#путёвки
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Российские блогеры решили на такси проехать почти через всю страну
06 октября 2023, 14:18

Фото: istockphoto/molchanovdmitry

Команда интернет-медиа NN решилась устроить эксперимент и преодолеть самую длинную поездку на такси длительностью 12 дней.
Блогеры уже отправились в путь из Владивостока в Санкт-Петербург. Расчетное время путешествия составило 261 час и 24 минуты. Вероятно, в это время не включили остановки и отдых, которые могут потребоваться таксисту.
 
«Это будет самая длинная, самая долгая и самая дорогая поездка на такси в мире. По нашим расчетам, поездка займет не менее 12 дней, а стоимость составит не менее 500 тысяч рублей», — сказано в публикации блогеров.
Ранее россиянин Шакин в одиночку пробежал вокруг света. Чтобы преодолеть расстояние равное длине экватора Руслану Шакину понадобилось 5 лет.

Уроженец Удмуртии Руслан Шакин в 28 лет переехал жить в США. Там он работал в логистической компании и параллельно занимался фитнесом. У мужчины возникла идея кругосветного челленджа. Руслан уволился, продал машину, купил палатку, детскую коляску и билет в Японию. 16 сентября 2018 года, в день своего 38-летия, мужчина стартовал с мыса Соя, который является самой высокой точкой острова Хоккайдо.

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«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет
06 октября 2023, 11:24

Фото: iStock/encrier

С 30 октября будут запущены прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет.
РИА Новости пишет, что «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на курорт Таиланда остров Пхукет с 30 октября. Регулярные рейсы будут выполняться 2 раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Билеты уже продаются.
 
В осенне-зимнем расписании рейсы запланированы на понедельники и четверги, обратный вылет стоит по понедельникам и пятницам. Ранее «Аэрофлот» анонсировал прямые рейсы из Екатеринбурга в столицу Таиланда – Бангкок. Полеты стартовали 2 октября.

Ранее туристка из России оценила жизнь в дешёвом ЖК в Таиланде. Тревел-блогерша из России сняла квартиру в дешевом жилом комплексе в Таиланде и поделилась эмоциями.

«Я каждый день выхожу из дома и говорю: «Боже, какая красота! Как же мне повезло тут жить!», — так девушка описывает свои впечатления.
Девушка рассказывает, что в тайском ЖК был бассейн с фонтанами, зона отдыха с шезлонгами, беседками, парковка, спортзал. А на территории комплекса были садовники, уборщики и охрана. Также в кондоминимуме есть мангал и плита на улице, прачечная, общественная зона с кофейным автоматом, книгами.

По словам путешественницы, аренда такого жилья в Таиланде стоит 350-400 долларов (35-40 тысяч рублей) в несезон.

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#таиланд
#туризм
#самолет
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