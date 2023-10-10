В Дубне впервые прошёл фермерский праздник «Экофест»

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
В Парке семейного отдыха на Большой Волге в Дубне впервые прошёл «Экофест». Глава городского округа Максим Тихомиров поздравил предпринимателей с Днем работников сельского хозяйства.
«Напомнил, что при поддержке губернатора и правительства Московской области введены специальные преференции для предпринимателей. Мы в Дубне предлагаем услуги по размещению павильонов, нестационарных объектов. Если гости из соседних округов готовы заниматься реализацией качественной фермерской продукции по доступным ценам, я уверен, что это заинтересует многих дубненцев», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.Посетители «Экофеста» покупали сыр, мёд, хлебобулочные изделия, мясные продукты, консультировались по поводу здоровья у специалистов. Они также могли посмотреть сельскохозяйственную технику и домашних животных – коз, телят и гусей. Также гости фестиваля интересовались рассадой.
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