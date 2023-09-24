В египетском аэропорту застряли 200 нижегородцев

Фото: iStock/encrier
Житель Нижнего Новгорода рассказал, что примерно 200 туристов уже почти сутки ждут вылета в Россию рейсом авиакомпании AlMasria.
Telegram-канал «Нижний №1» опубликовал пост, где сказано, что люди находятся в Шарм-эш-Шейхе без возможности пройти регистрацию на рейс uj706, который отменили.
Один из пассажиров рассказал, что люди ждут непонятно чего без воды, еды. Места для отдыха нижегородцам также не предоставили.
Читайте также:
«Интурист»: 480 россиян не могут вылететь из Египта после отмены рейсов Red Sea
На Алтае нетрезвый пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов
Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву
Один из пассажиров рассказал, что люди ждут непонятно чего без воды, еды. Места для отдыха нижегородцам также не предоставили.
«Все стулья, которые на видео, они притащены людьми из кафе со всего аэропорта», — поделился турист.Ранее, 8 сентябре, в аэропорту Шарм-Эш-Шейха 180 туристов не смогли вовремя вернуться домой. По предварительным данным, всего в Турции находилось 480 человек с билетами авиакомпании Red Sea Airlines.
Читайте также:
«Интурист»: 480 россиян не могут вылететь из Египта после отмены рейсов Red Sea
На Алтае нетрезвый пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов
Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву
Мария Фирсова