В этом году Яблочно-книжный фестиваль в Коломне побил свой рекорд по посещаемости. 

Фото : пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля
XI Международный яблочно-книжный фестиваль в Коломне прошел 2 и 3 сентября 2023 года. На мероприятие пришло 15370 гостей, состоялось 80 событий, было организовано 20 площадок – и это рекорд фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба яблочно-книжный фестиваля.
Ежегодный яблочно-книжный фестиваль в Коломне — визитная карточка региона, ключевое культурное и литературное событие Подмосковья. Особый характер и стиль событию придает необыкновенная атмосфера старинного русского города. Ежегодно в рамках фестиваля в исторической части Коломны на 15 разных площадках проходит около 80 мероприятий.
Фото : пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля
в «музыкальном салоне» в скверах, на сцене и набережной зазвучала музыка; «литературная кухня» порадовала гурманов меню по старинным рецептам, а в «столовой» подали «городской обед»; «домашний театр» в исторических интерьерах города порадовал сюжетами и историями.
Фото : пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля
Фото : пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля
Оглядываясь на прошедший фестиваль, можно точно сказать: он разрастается, занимает всё больше площадок, становится всё разнообразнее и насыщеннее. Мероприятие проходило при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото : пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля
«Фестиваль нужен Коломне для того, чтобы создавать пространство творчества, культуры, искусства и диалога с наследием. Мы напоминаем гостям города и жителям о том, что Коломна - исторический город. Говоря об искусстве, литературе, наследии и культурно-природном ландшафте, мы даём возможность современным горожанам проводить время с умом, с чувством, вместе со своей семьёй или в кругу близких друзей. Мы позиционируем Коломну как место, где могут гармонично сосуществовать история, сады, современное театральное, музыкальное, визуальное и литературное искусства», - рассказала креативный продюсер фестиваля Екатерина Ойнас.На два дня Коломна стала домом, в котором: книжный маркет преобразил сквер в «библиотеку»; в «литературной гостиной» прошли встречи с известными писателями и начинающими авторами;
в «музыкальном салоне» в скверах, на сцене и набережной зазвучала музыка; «литературная кухня» порадовала гурманов меню по старинным рецептам, а в «столовой» подали «городской обед»; «домашний театр» в исторических интерьерах города порадовал сюжетами и историями.
Фото : пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля
«Программа фестиваля создается большой кураторской командой. Мы тщательно отбираем наших кураторов. Они, в свою очередь, благодаря своему профессионализму, кругозору и компетенциям отбирают самые лучшие произведения литературного, театрального, музыкального творчества, а также создают уникальную атмосферу нашего фестиваля, которую так ценят его поклонники и гости», - поделилась Ойнас.
Фото : пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля
Оглядываясь на прошедший фестиваль, можно точно сказать: он разрастается, занимает всё больше площадок, становится всё разнообразнее и насыщеннее. Мероприятие проходило при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
«Каждый год в первую неделю сентября Коломна и наш фестиваль привлекают большое внимание жителей Москвы, Подмосковья и самых различных регионов нашей страны. Так, мы не только продвигаем идею важности культуры в ревитализации малых исторических городов России, но и поддерживаем образ Коломны как важного культурного центра в стране, гармонично соединяющего современность и работу с историческим и культурным наследием», - отметила Екатерина Ойнас.Фото : пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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