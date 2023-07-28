В Геленджике и Анапе из-за непогоды закрыты все пляжи

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«В связи с ухудшением погодных условий на всех 69 пляжных территориях Геленджика и округов ввели запрет на купание в море. Об этом свидетельствуют красные и черные флаги на пляжах и предупреждают спасатели», – говорится в сообщении местной администрации.
Кроме того, на пляжах Анапы также запрещено купаться из-за донного течения и шторма. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае будет длиться до 29 июля. Ожидаются сильные дожди, град, грозы и шквалистый ветер, также предупреждают об опасности формирования смерчей.
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