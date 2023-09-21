В «Горках Ленинских» открылась выставка к 120-летию Соломона Телингатера

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма
21 сентября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» откроется выставка «По проволоке строчки. К 120-летию Соломона Телингатера», посвященная памяти выдающегося отечественного дизайнера, мастера книжного, полиграфического, плакатного и шрифтового искусства.
«Я уверена, что у многих были книги, которые проектировал Телингатер и частично иллюстрировал, потому что он был одним из главных художников у издателей детской литературы. Телингатер является чудесным историком, дизайнером, проектировщиком, конструктором, или как он любил называть, инженером и фотомонтером книги», - рассказала куратор независимых выставок и проектов Елена Рымшина.Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма
Книги, плакаты, шрифты Телингатера стали универсальными носителями точных характеристик эпохи, в которой жил художник. Его заслуги были отмечены премией и золотой медалью Иоганна Гутенберга – высшей наградой мирового профессионального сообщества. В России Телингатер стал первым среди советских художников, удостоенным этой награды.
Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма
«Людям будет интересно посмотреть на историю жизни человека, который не изменил своим юношеским идеалам. В нашей выставке больше житийной истории Телингатера, дополняя все это его превосходными работами. Мы поднимаем вопрос, как оставаться настоящим художником, не предавая себя и свои внутренние убеждения в сложных ситуациях и в суровой действительности, которая тебя окружает», - отметила Елена Рымшина.
Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма
Всего в экспозиции представлено более 200 произведений мастера из собраний семьи Телингатера, Российской государственной библиотеки и музея-заповедника «Горки Ленинские»: авторские эскизы обложек и титульные листы, полосные и разворотные иллюстрации, подлинные военные рисунки и газеты военного времени с этими рисунками, плакаты и многое другое.
«Мы всех приглашаем на нашу выставку. Можно приехать всей семьей. Детям будет интересно изучить тонкости визуализации речи, посмотреть на анимированные буквы или узнать, как работать с каллиграфией. Также в программе у нас есть видеоролики, которые наглядно дают понять, как работают дизайнеры», - поделилась Елена Рымшина.
Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Читайте также:
Более 50 экспонатов представлено на выставке «Изобретения Леонардо да Винчи» в Люберцах.
В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихова» пройдет военно-патриотическая игра.
Московский театр иллюзии откроет 35-й сезон в сентябре.
Дана Игумнова