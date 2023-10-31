В «Горках Ленинских» впервые открылась творческая школа «Новые имена»

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»
30 октября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» официально открылась Осенняя Творческая школа «Новые имена», обучение в которой проходят 17 молодых людей из 6 регионов России.
В этот раз занятия проводятся по специальностям духовых и ударных инструментов. Ранее Творческая школа всегда проходила летом в Суздале.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»
Всего было отобрано 17 участников в возрасте от 11 до 18 лет -учащихся ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ и колледжей из Москвы, Республики Татарстан (Казань), Удмуртской Республики (Ижевск), Воронежа, Ханты-Мансийска и Кемерово.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»
В течение недели своим мастерством с ребятами поделятся преподаватели Московского государственного института культуры, Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) им. Гнесиных.
По итогам Осенней Творческой школы талантливые музыканты, проявившие себя наиболее ярко, могут быть рекомендованы членами Художественно-экспертного совета к присвоению статуса стипендиата
Фонда «Новые имена», который дает право на получение единовременной стипендии и путевки в Творческую школу «Новые имена» в 2024 году.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Читайте также:
Фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера» в Мытищах набирает обороты.
В Детскую музыкальную школу в Жуковском закупили новые инструменты.
Приём заявок на фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье окончится 1 ноября.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»
«Школа "Новых имен" это продолжение одной из линии развития нашего музея, такой постоянной и важной для нас, связанной с молодыми талантливыми людьми в разных сферах, художниками, театралами, музыкантами. В музее регулярно проходят творческие резиденции самой разной направленности. В любом случае мы любим и ждем в музее талантливых молодых ребят», - рассказала директор музея-заповедника "Горки Ленинские" Алиса Бирюкова.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»
Всего было отобрано 17 участников в возрасте от 11 до 18 лет -учащихся ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ и колледжей из Москвы, Республики Татарстан (Казань), Удмуртской Республики (Ижевск), Воронежа, Ханты-Мансийска и Кемерово.
«Название "Новые имена", оно символично, потому что эти имена имеет смысл запоминать уже сейчас, вполне возможно, что через некоторое количество лет эти дети будут составлять гордость русской академической музыкальной сцены и мы очень рады принимать этот творческий состав у нас в музее-заповеднике. И кроме того, это уникальная возможность для наших посетителей побывать на прекрасных концертах, потому что помимо того, что ребята проходят полноценную школу, где у них преподают известные учителя действующих ВУЗов нашей страны, они проводят концертные программы», - поделилась Алиса Бирюкова.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»
В течение недели своим мастерством с ребятами поделятся преподаватели Московского государственного института культуры, Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) им. Гнесиных.
«Ученики погружаются в том числе и в музейную жизнь. Часть их дня — это профессиональные занятия с их педагогами, а другая часть дня — это знакомство с экспозициями музея, с выставками. Мы проводим для них специальные программы, это своеобразное погружение в историю, что может сыграть для учеников вдохновляющим фактором», - отметила Алиса Бирюкова.Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО
По итогам Осенней Творческой школы талантливые музыканты, проявившие себя наиболее ярко, могут быть рекомендованы членами Художественно-экспертного совета к присвоению статуса стипендиата
Фонда «Новые имена», который дает право на получение единовременной стипендии и путевки в Творческую школу «Новые имена» в 2024 году.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Читайте также:
Фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера» в Мытищах набирает обороты.
В Детскую музыкальную школу в Жуковском закупили новые инструменты.
Приём заявок на фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье окончится 1 ноября.
Дана Игумнова