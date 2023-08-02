В Греции туристам пообещали бесплатный отдых из-за лесных пожаров

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обещал туристам, которым пришлось прервать каникулы из-за сильных лесных пожаров на Родосе, 7 дней бесплатного отдыха на острове весной и осенью следующего года.
Reuters пишет, что, по словам главы правительства, пожары затронули 15% территории курорта, но сейчас ситуация стабилизировалась. Власти «понимают, что это доставило некоторые неудобства» туристам, сказал Мицотакис.
Ранее сообщалось, что с Родоса вывозили на материк почти 30 тысяч гостей и местных жителей. Аэропорты были переполнены: покинуть Грецию было почти невозможно.
Не хватало мест в центрах временного размещения — школах, спортивных залах и гостиницах в удалении от опасной зоны. Люди спали в шезлонгах прямо на улице. В воздухе летал пепел и песок, пригнанный ветром из Сахары. Спасенных временно разместили на трех паромах, специально пригнанных в порт Родос. Туристы мечтали оказаться в аэропорт. Панические настроения подстегивала информация о том, что несколько европейских авиаперевозчиков отменяют рейсы на греческий остров.
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«Греция абсолютно безопасна, и все работает нормально, — добавил премьер-министр. — И те из вас, кто бронирует в последнюю минуту, приезжайте на Родос».
Не хватало мест в центрах временного размещения — школах, спортивных залах и гостиницах в удалении от опасной зоны. Люди спали в шезлонгах прямо на улице. В воздухе летал пепел и песок, пригнанный ветром из Сахары. Спасенных временно разместили на трех паромах, специально пригнанных в порт Родос. Туристы мечтали оказаться в аэропорт. Панические настроения подстегивала информация о том, что несколько европейских авиаперевозчиков отменяют рейсы на греческий остров.
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Мария Фирсова