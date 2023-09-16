В Губернском театре показали премьеру семейного спектакля «Золотой ключик»

Фото: Радио 1
Московский Губернский театр 16 сентября представил первую премьеру нового сезона семейный спектакль «Золотой ключик» по всеми любимой повести Алексея Толстого. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Эти образы взаимно перетекали из головы художника в мою. Нам хотелось по-новому пересказать историю, которую мы все знаем и любим. А самое главное, сделать ее более емкой и актуальной. Когда знаешь материал, тебе необходимо абстрагироваться от тех канонов, которые ты знаешь. Да уже все есть, референсы, кино, но нужно было посмотреть на картинку с другого угла, а это очень тяжело. Мне в этот момент помогает музыкальный ряд, нам хотелось сделать спектакль мощным, энергичным, с событийными действиями, которые не дают детям заскучать», - рассказала режиссер постановки Алла Решетникова.
Фото: Радио 1
«Я в первые участвую в детской сказке и пока мне нужно привыкать к новому залу, сцене, зрителю. Я переживаю, смогу ли передать живого персонажа, но я не сдаюсь и буду работать над образом Буратино дальше», - поделился Алексей Ярмущик.
Фото: Радио 1
Создатели спектакля обещают, что «вместе с Буратино мы узнаем, что скрыто за потайной дверцей с нарисованным очагом, стоит ли это сокровище таких невероятных испытаний, и как важно, чтобы рядом с открытым, простодушным детским сердцем были верные друзья и мудрые взрослые».
В роли Мальвины - Ирина Токмакова и Дарья Рябцева, Пьеро сыграют Эдуард Айткулов и Евгений Сыркин, Артемона - Сергей Ренсевич и Иван Иванов. Задействованы и другие артисты труппы.
Фото: Радио 1
«Изначально, если брать Мальвину по фильму, то такую героиню мне было бы скучно играть. Но, благодаря нашему режиссеру, мы ее нашли такой смешной и веселой. Я играла получеловека, полукуклу. И понятно, что мы только в начале поиска, какой должна быть настоящая Мальвина. Если вот брать героя Пьеро, режиссер нам поставил задачу, что мы не злимся на него, а относимся к нему с большой любовью. Много вопросов, про мой большой бант. Работа с ним была очень интересной. На репетициях я была с другим бантом, который полностью лежал на мне, и это было не удобно. В итоге было испробовано 4 банта, и тот который вы увидели на сцене самый гармоничный и практичный вариант», - отметила Ирина Токмакова.
Фото: Радио 1
Спектакль будет идти на Малой сцене, ближайшие показы - 16 сентября и 15 октября.Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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