В Гватемале проснулся смертоносный вулкан Фуэго

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Фуэго располагается в западной части Гватемалы.
Вулкан возвышается почти на 4 тысячи метров над уровнем моря. Он окружён вулканическим каскадом. Вулкан очень активный и привлекает туристические толпы.
5 лет назад извержение вулкана явилось настоящей катастрофой для местных жителей. А сейчас с помощью дрона люди могут увидеть, как Фуэго изящно просыпается и демонстрирует свой неспокойный характер.
Ранее сообщалось, что мальчик упал в кратер вулкана, когда гулял с семьёй. Ребёнок подошел к самому краю кратера вулкана Кситле, не удержался и упал с 50-метровой высоты. Возможной причиной падения стали дожди, обрушившиеся на регион. Из-за них земля возле кратера стала скользкой.
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5 лет назад извержение вулкана явилось настоящей катастрофой для местных жителей. А сейчас с помощью дрона люди могут увидеть, как Фуэго изящно просыпается и демонстрирует свой неспокойный характер.
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Мария Фирсова