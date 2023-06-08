В Хургаде ввели запрет на купание после нападения акулы на россиянина

РИА Новости/Ахмед Махмуд
Сотрудница отеля в Хургаде рассказала о запрете купания после нападения акулы на уроженца Архангельской области
«Лента. Ру» пишет, что на всём побережье Хургады ввели запрет на купание в море после нападения акулы на человека. Об этом рассказала сотрудница одного из отелей.
На всех пляжах Хургады черный флаг. Купание запрещено. Среди гостей отелей есть те, кто относится с пониманием, а кто-то возмущается, рассказывает сотрудница отели.
Ранее сообщалось, что в Хургаде россиянин, на которого напала акула, погиб на глазах у отца. Как стало известно тг-каналу Baza, 23-летний россиянин переехал с отцом в Хургаду несколько месяцев назад. Они приобрели квартиру и поселились в жилом комплексе «British Resort». По словам соседки, парень погиб на глазах у отца и во время нападения акулы кричал — «папа».
На всех пляжах Хургады черный флаг. Купание запрещено. Среди гостей отелей есть те, кто относится с пониманием, а кто-то возмущается, рассказывает сотрудница отели.
Мария Фирсова