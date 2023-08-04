В Истре состоялось открытие масштабного «Гастрономического фестиваля 2023»

Более 350 фермеров и ремесленников представят на фестивале свою молочную, мясную, рыбную, хлебную продукцию, мед, квас и другие напитки, гости смогут приобрести сувениры народных художественных промыслов и многое другое. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.