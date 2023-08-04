В Истре состоялось открытие масштабного «Гастрономического фестиваля 2023»

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Более 350 фермеров и ремесленников представят на фестивале свою молочную, мясную, рыбную, хлебную продукцию, мед, квас и другие напитки, гости смогут приобрести сувениры народных художественных промыслов и многое другое. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Когда наша ферма зашла но московский рынок, мы любыми способами пытались себя реализовать, смотрели в интернете фестивали, сырные выставки, конференции, форумы, и первое что выдает, это данный гастрономический фестиваль. В прошлом году у нас не получилось поучаствовать, но в этом году нам повезло, и мы рады представлять нашу ферму, город и себя на этом прекрасном фестивале», - поделилась представитель сырной фермы из Воронежа Юлия.
В сравнении с прошлым годом, состав участников фестиваля обновлен более чем на 20%, что подтверждает его популярность в регионах страны и профессиональных отраслевых сообществах.
«О фестивале мы узнали еще в прошлом году, однако в тот сезон нас не приняли. В этом году, мы постарались, поработали, отправили хорошую презентацию, и нас приняли. Мы рассказали все о своей пасеке, показали фотографии нашего оборудования, передали информацию о том, где мы находимся, это все было красиво представлено и после этого нас пригласили. Сбор меда, это тяжелый труд, конечно мед делают пчелы, но сама сборка очень сложный процесс, поэтому мы решили приехать, показать и рассказать о нем», - поделилась Ирина представитель пасеки из Башкирии.
При поддержке Минпромторга РФ в дни проведения фестивалей на Истринской сыроварне пройдет выставка сельскохозяйственной техники. Также на основной территории разместятся зоны с детскими активностями и фудтраками, а для гостей будет организован бесплатный трансфер от железнодорожных станций «Истра» и «Ново-Иерусалимская».
«Мы с семьей впервые на фестивале и находимся в восторге от масштаба. Очень много выбора, все фермы угощают своей продукцией, столько сортов сыра было представлено. Также, на прилавках был хлеб, квас, мед, все натуральное и вкусное. Много здесь семей с детьми, так как проводится развлекательная программа, есть батуты, конкурсы, фотозоны, нам все нравится и надеюсь, у нас получится посетить данный фестиваль еще раз», - отметила посетитель Гастрономического фестиваля Ольга.
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Дана Игумнова