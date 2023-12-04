В Италии появилась новая мошенническая схема для туристов

Фото: istockphoto / Choreograph
Туристов предупреждают о новой мошеннической схеме, которую используют уличные художники во Флоренции, Италия.
Об этом рассказал путешественников в TikTok, пишет Daily Mail.
К примеру, на площади Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции появились фальшивые художники, которые размещают несколько рисунков на брусчатке посреди пешеходной дорожки и наблюдают за ними со стороны. Когда случайный прохожий наступает на картины, к нему подбегают художники и требуют компенсации.
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К примеру, на площади Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции появились фальшивые художники, которые размещают несколько рисунков на брусчатке посреди пешеходной дорожки и наблюдают за ними со стороны. Когда случайный прохожий наступает на картины, к нему подбегают художники и требуют компенсации.
«Хотите — верьте, хотите — нет, но это очень легко сделать, особенно в таких оживленных местах, как центр Флоренции. Так что будьте осторожны», —говорит путешественник.Читайте также:
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Мария Фирсова