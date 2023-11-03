В Кашире состоится концерт флейтиста Павла Ио «Мир Ёкома Кацуя»

Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея
В Каширском краеведческом музее 4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» состоится концерт флейтиста Павла Ио «Мир Ёкома Кацуя».
Каширский краеведческий музей участвует во всероссийской акции «Ночь искусств». Гостей ждет широкий спектр репертуара известного на весь мир исполнителя и композитора Ёкояма Кацуя – каждый сможет окунуться в мир японской классической флейты и ее лучших произведений.
Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея
Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея
Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» проходит в 11-й раз. В этом году она приурочена ко Дню народного единства, ее проведут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы во всех регионах страны подготовили тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.
Большую программу к «Ночи искусств» подготовил также Серпуховский историко-художественный музей, государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, музей-заповедник «Бородинское поле», музей-заповедник «Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева» и дургие подмосковные музеи.
Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея
«Музыкант, которого мы пригласили, это однокурсник моей дочери. Он уже 12 лет занимается таким интересным видом искусства. Мы подумали, что такая музыка, да и сам инструмент, это экзотика для жителей Подмосковья. Поэтому очень здорово было бы познакомить наших посетителей с мелойдией флейты», - рассказала организатор экскурсий Эльвира Дунайцева.
Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея
Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» проходит в 11-й раз. В этом году она приурочена ко Дню народного единства, ее проведут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы во всех регионах страны подготовили тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.
«Музей открыватся в 10, и до часу дня вход в музей еще будет платный. Однако, после этого времени, зайти к нам можно будет бесплатно, потому что начнется праздничная программа. Будет экскурсионная программа, также будет окрыта выставка Татьяны Старостиной. При этом ее выставку дополнит музыкальное сопровождение приглашенной певицы. Ну и какой праздник без мастер-классов, гости смогут сделать шляпку-игольницу, каширскую глиняную свистульку и магнит, который потому будет напоминать о Кашире. Наши мастера будут учить и детей и взрослых. Также, в музее будут рассказывать легенды города и показывать кино», - отметила Эльвира Дунайцева.Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея
Большую программу к «Ночи искусств» подготовил также Серпуховский историко-художественный музей, государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, музей-заповедник «Бородинское поле», музей-заповедник «Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева» и дургие подмосковные музеи.
Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова