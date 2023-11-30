В Каширском городском округе пройдут представления в студии «Ковчег»

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Жителей Подмосковья приглашают посетить новогодние представления зоостудии «Ковчег» в городском округе Кашире.
В «Ковчеге» воспитывают и выкармливают животных, снимающихся в кино.
Специалистам «Ковчега» удалось наладить систему усыновления среди своих животных: теперь овчарки выкармливают лис, а домашние козы опекают пятнистых оленей. 7-месячного буйвола Бу кормит приемная мама, которой стала корова Матрена.
Главная кинозвезда «Ковчега» — это говорящий ворон Карлуша. С ним и другими жителями «Ковчега» смогут пообщаться гости представлений. Они состоятся в зоостудии на новогодних и рождественских праздниках.
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Специалистам «Ковчега» удалось наладить систему усыновления среди своих животных: теперь овчарки выкармливают лис, а домашние козы опекают пятнистых оленей. 7-месячного буйвола Бу кормит приемная мама, которой стала корова Матрена.
«Когда легче всего подружится? Когда вы ещё маленькие! Они выращены с маленького возраста, вместе контактируют, играют, живут. Вырастая, эту дружбу они сохраняют», —говорит экскурсовод зоостудии «Ковчег» Дарья Пономарева.Почти все обитатели студии являются актёрами кино и сериалов. Животные снимаются в рекламе, клипах и телевизионных передачах. Чтобы хорошо снять питомца, нужно придумать, как его заинтересовать: можно превратить всё в игру, к примеру.
Главная кинозвезда «Ковчега» — это говорящий ворон Карлуша. С ним и другими жителями «Ковчега» смогут пообщаться гости представлений. Они состоятся в зоостудии на новогодних и рождественских праздниках.
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Мария Фирсова