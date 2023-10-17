В Киргизии ограничили безвизовый режим для иностранцев

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Киргизия отменила visa-run: повторный въезд в страну будет возможен только спустя 60 дней с момента последнего выезда
ТАСС пишет, что киргизские власти решили ввести ограничение в отношении иностранных граждан, для которых действует безвизовый режим.
В отношении тех, кто может посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки начнут исчислять по принципу «90/180». Изменения связаны со стремлением Кабинета министров Кыргызской Республики обеспечить более эффективное управление миграционными потоками и улучшить общую безопасность страны.
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«Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока пребывания на территории республики, теперь будет ограничена введением в действие безвизового режима по принципу «60/120», - сообщает МИД.
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Мария Фирсова