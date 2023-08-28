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В Клину во второй раз прошел уникальный гала-концерт «Ночь Чайковского»

28 августа 2023, 18:21

Фото: Радио 1

В усадьбе Демьяново в городском округе Клин 27 августа во второй раз прошел гала-концерт «Ночь Чайковского», художественным руководителем которого является народный артист СССР Юрий Башмет, гостями гала-концерта стали более 10 тысяч человек, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Что касается исполнителей, очень важно, что сегодня солистами в этом концерте будут новоиспеченные лауреаты конкурса Чайковского, который недавно прошел. Есть талантливые музыканты из других стран, у которых прекрасные голоса, и на гала-концерте вы их смогли услышать»,- рассказал Юрий Башмет.

Фото: Радио 1


Солистами концерта стали лауреаты только что прошедшего XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Сергей Давыдченко (фортепиано) и Ким Ке Хи (скрипка, Республика Корея), певцы Максим Лисиин и Альбина Тонких (Беларусь), Шарль Ределле (валторна, Франция), Федор Освер (гобой) и Иван Сендецкий (виолончель). За дирижерским пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Маэстро Юрий Башмет.

Фото: Радио 1
«Замечательно, прекрасно, великолепно, как и в прошлом году. Чайковский не может вызывать другие эмоции, особенно в хорошем исполнении. А конкурс, который прошёл в этом году, это великолепно, новые музыканты, новые исполнители, новые жизни у произведений Чайковского, потому что для духовых инструментов Чайковский не писал произведения. Здесь как раз конкурс ставит такую цель, как Чайковский писал «Я желал бы всеми силами своей души, чтобы музыка моя распространялась», как раз эта цель сейчас и осуществляется с помощью конкурса», - поделилась с «Радио 1» зритель гала-концерта Елена.

Фото: Радио 1

Зрителям также представили световое и визуальное шоу, которые создали единую композицию постановки. На гала-концерте прозвучали произведения П.И. Чайковского: скрипичный и Первый фортепианный концерты, пеццо-капричиозо для виолончели с оркестром, арии из опер «Иоланта» и «Пиковая дама». Гала-концерт прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: Радио 1
«Сейчас это колоссальный концерт и удивительное событие. Концертов много планируется, Клин один, но благодаря Юрию Абрамовичу концертные площадки увеличиваются. Усадьба Демьяново становится важной точкой на культурной карте страны, как это было раньше, и это не может не радовать», - отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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«Россия» возобновит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай к началу бархатного сезона в ОАЭ
28 августа 2023, 20:00

Фото: iStock/aapsky

Авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») с 30 сентября начнёт запускать ежедневные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Такая мера связана с наступлением в Объединённых Арабских Эмиратах бархатного сезона, что привлечёт туда большое количество туристов.

Полёты будут осуществляться на самолётах Airbus 319 из аэропорта Пулково в аэропорт Аль-Мактум.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» (входит в «Аэрофлот») начнёт запускать прямые рейсы из Волгограда в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Продажа билетов на официальном сайте компании уже ведётся.

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#аэрофлот
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Не всё включено: Российские туроператоры продают путёвки в отели Турции с безалкогольным all inclusive
АТОР: Российские туроператоры начали продавать путёвки во «всё включено» без алкоголя
28 августа 2023, 14:14

Фото: iStock/grinvalds

Российские туроператоры начали продавать путёвки в турецкие отели с безалкогольным «всё включено». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что такие туры обходятся на 7-9% дешевле. И уже семь гостиниц страны, которые предлагает туроператор Anex, входят в эту категорию. Среди них есть как халяльные отели, где в религиозных рамках не предлагаются алкогольные напитки, так и «светские», в которых отсутствие алкоголя является нововведением.

В пресс-службе туроператора подчеркнули, что такая опция создана, в основном, для туристов с детьми, которые хотят спокойно отдохнуть. Но в настоящее время это немассовая услуга.

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#алкоголь
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В Реутове состоялся фестиваль красок Холи
25 августа в Реутове прошел фестиваль красок Холи
27 августа 2023, 16:36

Фото: Радио 1

Фестиваль красок Холи в Реутове состоялся на территории парковочного пространства ТЦ «Шоколад». Мероприятия организовано в рамках проекта «Лето в Подмосковье» от министерства культуры и туризма Московской области.
«Мы взяли идею фестиваля от индийского праздника, там в любой день можно провести фестиваль красок. Мы решили почему бы у нас в России не устроить такой же праздник. Это красочное мероприятие в прямом смысле, детям очень нравится и взрослым тоже. Мы много фестивалей проводили в Волоколамске, в Пушкино, а следующий фестиваль будет в Подольске», - рассказала Татьяна организатор фестиваля. 

​Фото: Радио 1
 
Гости фестиваля смогли насладиться яркими красками и поучаствовать в дополнительных активность. На территории был организован бесплатный картинг и шатер с кислородными коктейлями. 

Фото: Радио 1
 
«Краски холи, это фестиваль, который длится некоторое количество времени, где люди покупают краски и сами решают, что с ними делать. Они могут кидаться ими, накрасить лицо, и это весело. Люди сами придумывают себе фестиваль, а мы даем им задатку в виде концерта и артистов», - отметил организатор мероприятия Никита. 
 
Фото: Радио 1

В рамках фестиваля было несколько развлекательных программ, такие как «Битва красками», «Шоу-программа», «Дискотека». Приглашенными гостями стали Daasha, Vasya Chu, Nenorma, а также Sheba. 
 
«Я выступаю на фестивале красок с 2015 года, и я видела, как он рос. Мы собирали и маленькие залы и собирали более 3000 человек, дарили людям радость и положительные эмоции. Зрители — это большой заряд энергии, как для артистов, так и для слушателей», - поделилась с «Радио 1» певица Алена Чудина. 
 
Фото: Радио 1

В пресс-службе горадминистрации также добавили, что в рамках проекта губернатора Московской области «Лето в Подмосковье» в наукограде до конца лета в городских парках проводят различные культурные мероприятия. Жители и гости Реутова также смогут насладиться разнообразными культурными мероприятиями в городских парках. 

«Нашим детям очень понравился фестиваль, они такие цветные, бегают, веселятся. Концерт очень хороший, артистов дети знают и подпевают их песни. Фестиваль действительно очень красочный, спасибо организаторам за прекрасный день», - отметила гость фестиваля красок Елена. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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В Риме объявили войну крысам в Колизее
27 августа 2023, 09:26

Фото: istockphoto/Abhiraj Das Ghosh

Римские власти вышли на тропу войны с крысами.
Зелёные зоны, дорожные желоба и канализацию зачистят от грызунов, а потом расставят ловушки. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила глава Совета Рима по защите окружающей среды Сабрина Альфонси.
 
Власти решили бороться с крысами после того, как туристы опубликовали фото с большим количеством крыс, бегающими на фоне исторического памятника.
 
В данный момент в Риме 7 млн грызунов. На каждого местного жителя  приходится по 2,5 крысы.
 
По словам чиновников, причиной увеличения популяции крыс стала сильная жара. Также вырос туристический поток, который повлёк за собой увеличение мусора в городе.

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#рим
#туристы
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В России набирает популярность санаторный отдых
26 августа 2023, 14:47

Фото: istockphoto/Nikita Burdenkov

Тысячи человек готовы стоять в очередях за путёвками в санатории.
РЕН ТВ пишет, что санаторный отдых оказался в тренде. Популярностью пользуется новое направление в санаториях – психосоматическая терапия, во время которой психологи выявляют причину хронических заболеваний. 
 
Медицинский туризм начал набирать популярность ещё в период ковида. Тогда люди отправились поправлять здоровье. Сейчас санатории переживают вторую волну популярности, когда зарубежные поездки стали недоступны для многих россиян.
 
К примеру, в Крыму один из старейших санаториев предлагает более 600 оздоровительных процедур. Что кому показано, определяют терапевты на месте.

«На западе Крыма самая популярная процедура – пелоидотерапия. Это лечение грязью. Человека полностью обмазывают ей, оборачивают в теплое одеяло, вот как это выглядит. При этом грязь разогревают до 42 градусов. На одну процедуру уходит около 40 кг грязи», – рассказывает  корреспондент РЕН ТВ Мери Бадунц.
«Мы уже готовы к старту новой программы по реабилитации женщин, перенесших мастэктомию. Это очень актуально на сегодняшний момент. Учреждений, которые предлагают подобные программы, в Крыму просто нет», – говорит главный врач Кирилл Куляев.
Санаторная отрасль стоит на пороге своего ренессанса. Огромный поток людей здравницы ожидают осенью. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, направленные на создание национальной системы туристических троп с благоустройством прилегающих территорий и постройкой необходимых объектов инфраструктуры. Об этом сообщается в списке поручений, которые дал президент на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

Исполнением поручения Путина займутся правительство и Госдума. Внесение изменений в законодательство должно произойти до 30 декабря текущего года.

Ответственными за исполнение поручений Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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#санатории
#санаторий
#крым
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На яблочно-книжный фестиваль в Коломне ждут не менее 13 тыс посетителей
25 августа 2023, 22:19

Фото: Минкульт МО

В Коломне 2 и 3 сентября пройдёт XI Международный яблочно-книжный фестиваль. Он завершит в этом году программу «Лето в Подмосковье». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, об этом рассказали участники пресс-конференции в ТАСС.
«Посетителей в течение двух дней ждёт насыщенная программа. Надеемся, что у гостей получится открыть для себя новую Коломну. В городском округе уже более 40 культурных институций. Это не только музеи, но и лаборатории, фабрики, арт-квартал «Патефонка» и многое другое. Это удивительный, атмосферный города с историей и вкусом», – сказала начальник управления продвижения культуры, туризма и организации досуга в парках культуры и отдыха Министерства культуры и туризма Подмосковья Анастасия Савченко.
В прошлом году яблочно-книжный фестиваль в Коломне посетили около 13 тыс человек. В этом году ждут не меньше. 
«Такие масштабные события привлекают в Коломну большое количество людей. Мы очень рассчитываем, что наш яблочно-книжный фестиваль привлечёт не менее широкий круг любителей яблок и книг, чем в прошлом году, когда к нам приехали порядка 13 тыс человек», – отметила замглавы городского округа Лариса Лунькова.
Тема фестиваля в этом году – «Дом, который…». Гостей приглашают к совместно размышлениям о том, что такое дом и какую ценность для каждого он несёт. Тема связана с открытием в Коломне после реставрации Дома Сурановых.
«Дом Сурановых – это проект, аналогов которому нет ни в России, ни в Европе. Он реставрировался полтора года при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Кластер выиграл в конкурсе два гранта и дал возможность сделать городу такой подарок», – пояснила гендиректор Центра развития познавательного туризма «Коломенский посад», креативный продюсер фестиваля Наталья Никитина.
Участниками фестиваля в этом году станут 40 ведущих издательств России, а также писатели, поэты, художники, дизайнеры, издатели, артисты, музыканты, критики, архитекторы, историки и кулинары. В фестивальной программе будет задействовано 20 площадок в исторической части города.

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#яблоки
#лето в подмосковье
#московская область
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Путин поручил создать систему туристических троп на территории России
25 августа 2023, 20:32

Фото: iStock/leszekglasner

Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, направленные на создание национальной системы туристических троп с благоустройством прилегающих территорий и постройкой необходимых объектов инфрастурктуры. Об этом сообщается в списке поручений, которые дал президент на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».
Исполнением поручения Путина займутся правительство и Госдума. Внесение изменений в законодательство должно произойти до 30 декабря текущего года.

Ответственными за исполнение поручений Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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#владимир путин
#поручение
#туризм
#маршрут
#россия
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Турэксперт Барзыкин назвал Мьянму крайне интересным направлением туризма
25 августа 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/SeanPavonePhoto

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что Мьянма является интересным направлением туризма, в перспективе привлекательность страны для россиян повысится.
«Сегодня, конечно, Мьянма массовым направлением не будет, поскольку на регулярных рейсах и с такой частотой большие потоки туда не сгенерируешь. Но как дестинация туристская – безусловно. Крайне интересное направление и для культурно-познавательного, и для рекреационного туризма», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

Он добавил, что Мьянма в будущем станет востребованным туристическим направлением и потому, что российских туристов в принципе очень интересен регион юго-восточной Азии.

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#отдых
#страны
#туризм
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На фестивале «Славянское подворье» в Подольске ждут более 1,5 тыс участников
25 августа 2023, 17:59

Фото: Минкульт МО

В городском округе Подольск 27 августа в 14-й раз состоится фестиваль народного творчества «Славянское подворье». В нём примут участие более 1,5 тыс представителей Московской, Тверской, Тульской областей, Удмуртии, Москвы и Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
На празднике будет работать несколько площадок: «Эко-подворье», «Ярмарка народных промыслов», «Музейный квартал», «Улица Славянская» и «Трапезная улица». Гостей ждут мастер-классы, игровые зоны и аттракционы.
 
На главной сцене выступят народные творческие коллективы Московской области и других российских регионов. Завершит концертную программу Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.
 
Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура». В этом году он проводится в рамках Межрегионального фестиваля-форума русской культуры «Обереги России».
 
Мероприятие состоится на Певческом поле у подножия Храма Знамения Пресвятой Богородицы в посёлке Дубровицы городского округа Подольск. Начало – в 11 часов.
 
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#минкульт мо
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#народные промыслы
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#подольск
#московская область
#подмосковье
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