В Клину во второй раз прошел уникальный гала-концерт «Ночь Чайковского»

Фото: Радио 1
В усадьбе Демьяново в городском округе Клин 27 августа во второй раз прошел гала-концерт «Ночь Чайковского», художественным руководителем которого является народный артист СССР Юрий Башмет, гостями гала-концерта стали более 10 тысяч человек, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Что касается исполнителей, очень важно, что сегодня солистами в этом концерте будут новоиспеченные лауреаты конкурса Чайковского, который недавно прошел. Есть талантливые музыканты из других стран, у которых прекрасные голоса, и на гала-концерте вы их смогли услышать»,- рассказал Юрий Башмет.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
«Замечательно, прекрасно, великолепно, как и в прошлом году. Чайковский не может вызывать другие эмоции, особенно в хорошем исполнении. А конкурс, который прошёл в этом году, это великолепно, новые музыканты, новые исполнители, новые жизни у произведений Чайковского, потому что для духовых инструментов Чайковский не писал произведения. Здесь как раз конкурс ставит такую цель, как Чайковский писал «Я желал бы всеми силами своей души, чтобы музыка моя распространялась», как раз эта цель сейчас и осуществляется с помощью конкурса», - поделилась с «Радио 1» зритель гала-концерта Елена.
Фото: Радио 1
Зрителям также представили световое и визуальное шоу, которые создали единую композицию постановки. На гала-концерте прозвучали произведения П.И. Чайковского: скрипичный и Первый фортепианный концерты, пеццо-капричиозо для виолончели с оркестром, арии из опер «Иоланта» и «Пиковая дама». Гала-концерт прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: Радио 1
«Сейчас это колоссальный концерт и удивительное событие. Концертов много планируется, Клин один, но благодаря Юрию Абрамовичу концертные площадки увеличиваются. Усадьба Демьяново становится важной точкой на культурной карте страны, как это было раньше, и это не может не радовать», - отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
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