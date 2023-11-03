В Коломне пройдет завершающая мастерская проекта «Из тряпья золото»

Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»
5-7 ноября в Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» пройдет завершающая мастерская проекта «Из тряпья золото» с одноименным названием.
В мастерской примут участие 13 художников, ремесленников и дизайнеров из Воронежа, Казани, Коломны, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Реутова и Рязани.
Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»
Название проекту и мастерской дал творческий прием, который применили находчивые коломенские купцы. Они научились создавать качественную имитацию дорогих тканей, используя в производстве посеребрённые и позолоченные медные нити вместо дорогих золотных. Можно сказать, что делали «из тряпья золото», создавая доступную роскошь.
Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»
Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»
5 ноября участники мастерской в формате самопрезентации представят свои идеи, с запросом на развитие которых они прошли конкурсный отбор в мастерскую.
Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»
Основной задачей проекта является создание сообщества творческих людей и новых продуктов на основе актуализации шёлкового наследия Коломны для возвращения его в обиход и современную экономику города. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»
«Мы этот проект рассматриваем как часть лаборатории Шелковой фабрики, которая призвана объединить сообщество людей, работающих с текстилем, в частности, с шелком. Нам важно восстановить в Коломне шелковое производство, это наша большая цель», - рассказала координатор проекта «Из тряпья золото» Дарья Салмина.
Название проекту и мастерской дал творческий прием, который применили находчивые коломенские купцы. Они научились создавать качественную имитацию дорогих тканей, используя в производстве посеребрённые и позолоченные медные нити вместо дорогих золотных. Можно сказать, что делали «из тряпья золото», создавая доступную роскошь.
Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»
«Приглашенные художники разрабатывают свои собственные проекты, это может быть мерч, сувенирная продукция, это может быть часть будущей коллекции нашего музея, это может быть арт-объект. У нас разные формы и разные участники, которые самовыражаются по-своему. Мы отберем часть победителей, чьи изделия будем продавать. Это будет сегмент недешевой сувенирки, мы стремимся сделать эксклюзивную продукцию для наших посетителей», - поделилась Дарья Салмина.
Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»
5 ноября участники мастерской в формате самопрезентации представят свои идеи, с запросом на развитие которых они прошли конкурсный отбор в мастерскую.
«Мы отберем 20 проектов, которые потом пойдут на выставку. И жители, и гости Коломны будут голосовать за наиболее понравившейся экспонат, после чего выберем пять победителей проекта», - отметила координатор проекта.
Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»
Основной задачей проекта является создание сообщества творческих людей и новых продуктов на основе актуализации шёлкового наследия Коломны для возвращения его в обиход и современную экономику города. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова