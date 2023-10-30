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В Красногорске проходит XXI Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI»

30 октября 2023, 16:29
Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск

Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск

Традиционный фестиваль проходит в округе с 25 по 1 ноября на различных площадках муниципалитета. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
Красногорск в 21-й раз стал центральной площадкой Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI». Торжественная церемония открытия, по традиции, состоялась в ДК «Подмосковье».
Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск


«Красногорск очень спортивный город, с большим процентом молодого населения. Здесь спорт одна из главный тем, которую развиваем и поддерживаем. И название сложилось не случайно, Красногорски, KRASNOGORSK это название города, а SKY это лыжи. Красногорская лыжня известна на российской территории, здесь действительно побывали много спортсменов, которые показывали лучшие результаты в стране», - рассказала начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации г. о. Красногорск Галина Ковалева.

Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск

Фестиваль открыла документальная драма «Финт Боброва» о легендарном советском футболисте, хоккеисте и выдающемся тренере, а также единственным в истории капитаном сборной, выступавшим как на летних, так и на зимних Олимпийских играх.

Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск

«Главная идея фестиваля, это поддержка отечественного кинематографа. Достаточно продолжительное время кино о спорте было не так много, и только вот в последнее время появились художественные фильмы. Люди выходят заряженные после просмотра, а это важно и нужно в наше время. Поэтому наша задача поддерживать режиссёров и показывать новые фильмы о спорте», - поделилась Галина Ковалева.

Лучшие фильмы о спорте зрители могут посмотреть совершено бесплатно в концертных залах, кинотеатрах, арт- пространствах и других творческих площадках Красногорска, Москвы и Московской области.
Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск

«Сейчас мы и художественные фильмы рассматриваем, раньше фестиваль был более документальным. Сейчас мы допускаем к участию все варианты фильмов, вплоть до короткометражек, даже вели для них новую номинацию «Дебют», - отметила Галина.

В этом году на 21-й Фестиваль спортивного кино свои картины направили авторы из России, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Ирана, Македонии, Германии, Турции. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Во Вьетнаме турист из России застрял на водопаде
30 октября 2023, 13:22

Фото: iStock/Derek Brumby

Турист из России застрял на 10-метровом водопаде во вьетнамском городе Дананг.
Местное издание VnExpress сообщает, что 31-летний мужчина спускался по камням вниз, но на полпути остановился и ухватился за скалу. Местные жители вызвали экстренные службы.
 
Спасатели преодолели более километра лесных дорог с опасными каменистыми склонами и добрались до места происшествия. Для спуска к туристу они пользовались веревками, ремнями безопасности и специальными защитными снаряжениями. Спасательная операция длилась примерно 30 минут.

Ранее путешественник Малых рассказал об особенностях браков россиян с вьетнамцами. Тревел-блогер Юрий Малых путешествует по Вьетнаму. Он рассказал о браках между местными женщинами с русскими мужчинами. С его слов, браки между вьетнамками и россиянами явление нередкое. Юрий Малых лично знает 7 таких супружеских пар. При этом русские мужчины не любят появляться на публике со своими супругами.

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Фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера» в Мытищах набирает обороты
30 октября 2023, 11:43

Фото: Радио 1

С 26 октября по 2 ноября 2023 года театр драмы и комедии «ФЭСТ» предствит на своих площадках в рамках проведения VII Международного театрального фестиваля зрительских симпатий «Подмосковные вечера» 12 коллективов из России и Казахстана.
«Этот фестиваль мы проводим в 7 раз, к сожалению мы не смогли его показывать с той регулярностью, которую мы заявляли в самом начале, а это раз в два года. Но вот в этом году, этот фестиваль возвращается в наш театр и мы сделаем все, для того, чтобы он прошел интересно, содержательно и любопытно для всех зрителей», - отметил художественный руководитель театра «ФЭСТ», заслуженный артист России Игорь Шаповалов.

Фото: Радио 1

В жюри фестиваля - известные российские критики: Анастасия Ефремова, Марина Тимашева, Лариса Каневская, Ксения Стольная, а также актер театра и кино, режиссер Михаил Богдасаров.

«Мне нравятся все площадки Мытищинского театра, каждая из них меня устраивает как зрителя. Это идеальный театр, подходящий для людей разных возрастов, ведь на этих четырёх площадках может проходить все что угодно. Здесь зрители хорошо воспитаны, приучены и благодарны», - подчеркнула председатель жюри фестиваля «Подмосковные вечера» Анастасия Ефремова. 
Фото: Радио 1

Экспертный совет фестиваля отсмотрел более 300 спектаклей-заявок от почти 200 театров. В афишу фестиваля вошли спектакли 13 коллективов из России и Казахстана, в том числе спектакли на татарском и казахском языках.
 
Фото: Радио 1

«Это международный театральный фестиваль, который проходит не в Москве, это уже правильно и приятно. Здоров, что громадное количество коллективов приехали именно в этот город, в этот театр. Я знаю, что в это место приезжают много зрителей из столицы, поэтому аншлаги тут проходят и в другие дни, вне фестиваля», - подчеркнул Михаил Богдасаров, член жюри фестиваля «Подмосковные вечера».
 
Поскольку «Подмосковные вечера» - это фестиваль зрительских симпатий, то в отборе спектаклей-участников эксперты ориентировались прежде всего на спектакли, которые вызовут сильный эмоциональный отклик и интерес именно у широкого зрителя. А обладатель Гран-при определится по результатам зрительского голосования.

Фото: Радио 1

На сегодняшний день уже семь театров из разных городов успели выступить на сценах театра «ФЭСТ», сам фестиваль продлится до 2 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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#мытищи
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Путешественник Кутовой назвал туристические районы Бали помойкой
30 октября 2023, 08:28

Фото: istockphoto/PhotoFra

Российский путешественник Алексей Кутовой рассказал, что популярные туристические районы Бали не очень интересны для посещения.
В личном блоге на платформе «Дзен» так описал Денпасар, Джимбаран и Куту.

«Это просто помойка. Грязно, пыльно, шумно, пробки, некрасиво. Срочно уезжайте отсюда», -блогер предлагает посетить Санур, Улувату или Чангу.
«Местные жители на юге не такие добродушные, как в остальных частях Бали, Много людей, стригущих деньги на туристах, неблагополучные районы с бедняками, которые вроде бы не несут опасности, но вызывают недоверие»,-объясняет блогер.
Алексей Кутовой говорит, что север Бали покорил его сердце. Он отмечает, красоту горных пейзажей, водопады, вулканы, чистое море и недорогое жилье. Он советует останавливаться в Амеде. 

«Отдельное удовольствие ездить по серпантинам на скутере и заезжать в местные варунги (кафе), чтобы поесть с крутым видом на закат в горах», —говорит Кутовой.
Также блогер пишет, что на Бали плохо развит общественный транспорт и медленный интернет. Приходится тратить 10 минут на то, чтобы загрузить фотографии к публикациям.

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#туризм
#туристы
#остров
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Тревел-блогер Кутовой перечислил 5 «ужасных минусов» Бали
29 октября 2023, 14:20

Фото: istockphoto/mikolajn

Российский путешественник Алексей Кутовой рассказал об «ужасных минусов» острова Бали, которые могут омрачить поездку.
В блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен» путешественник написал, что на индонезийском курорте слишком активный трафик.
 
«На юге Бали можно потратить час, чтобы проехать 20 км на скутере. Я уже молчу, сколько придется простоять в пробках, если вы решите арендовать авто», — пишет Алексей Кутовой.
На Бали плохо развит общественный транспорт и медленный интернет. По словам блогера, ему приходится тратить 10 минут на то, чтобы загрузить фотографии к публикациям.
 
«Большая часть Бали совершенно не приспособлена для туризма. Здесь много очень плохих дорог с ямами, пылью, мусором», — предостерегает Кутовой.
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#туризм
#туристы
#остров
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Подмосковье вошло в топ самых туристических направлений на осенних каникулах
27 октября 2023, 14:04

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Подмосковье вошло в топ самых популярных туристических направлений в осенние школьные каникулы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Регионы России стали лидерами среди направлений для путешествий на осенние школьные каникулы.

«У нас на долю внутренних направлений приходится четверть от всего объема продаж. Самый популярный регион — Краснодарский край. Туда купили 43% всех туров по России. Следом идут Московская область — 17%, а также Санкт-Петербург, Кавминводы, Дагестан и Калининградская область»,— поделился туристический сервис «Слетать.ру».
 Кроме этого, с 2022 года спрос вырос на 66%. В Этом году школьные каникулы пройдут с 28 октября по ноября.

Стоит отметить, что в Подмосковье был запущен проект «Москва Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», в рамках которого туристы могут найти идеи для путешествий или пополнить его своими маршрутами.

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В Россию стали чаще приезжать туристы из Европы

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#московская область
#подмосковье
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#регионы
#путешествия
#дагестан
#петербург
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Польская туристка попала в «русский котёл» в Египте
Полячку шокировало количество русских туристов в отеле Египта
27 октября 2023, 02:12

Фото: iStock/Diy13

Жительница Польши по имени Эмилия пожаловавшись на большое количество российских граждан в Египте. Больше всего полячку возмутило то, что делегацию из Польши тоже встречали «как русских», пишет РИА Новости.
«В этом году я выбрала типичное место отдыха, прилетев в Шарм-эль-Шейх, Египет, на осенний отдых. Русское влияние в Египте заметно уже в аэропорту: везде слышна русская речь, а в аэропорту стоят множество туроператоров с табличками на русском», — цитирует агентство слова Эмилии.

Женщина возмутилась, что всю группу при заселении приняли за россиян. Несмотря на то, что туристы предоставили на ресепшн польские паспорта, справочную информацию об отеле им выдали на русском языке.

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#отдых
#женщина
#туристы
#страны
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#египет
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АТОР перечислил страны, где чаще всего травмируются и болеют россияне
26 октября 2023, 16:57

Фото: istockphoto/Solovyova

Российские туристы в минувшем летнем сезоне чаще всего болели и получали травмы в Таиланде и странах Юго-Восточной Азии.
Директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева сообщает, что в летнем сезоне нынешнего года наивысшая частота страховых случаев отмечена в Таиланде. На него пришлось 5,2%. То есть из 100 туристов, отдыхающих в Таиланде, 5 обратились к медикам за помощью. Для этого есть несколько причин. Во-первых, влажный тропический климат приводит к значительным перепадам температуры. Возникают проблемы с акклиматизацией. Незнакомые вирусы и бактерии обостряют хронические заболевания.
 
«Второй фактор – это рискованные средства передвижения, такие как мопеды, скутеры. Часто туристы не соблюдают правила безопасности», –говорит Юлия Алчеева.
На втором месте по частоте страховых случаев стоят ОАЭ. Здесь частотность обращений за медицинской помощью составляет 3,4%. На третьем месте Европа – примерно 2%. Турция расположилась на четвертом месте (1,6%).
 
Наименьшее количество обращений зафиксировано на Мальдивах.

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#туристы
#новости
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Депутат Свищев перечислил альтернативные горнолыжные курорты в РФ
Депутат Свищев назвал Архыз и Манжерок достойной заменой европейским курортам
26 октября 2023, 15:04

Фото: istockphoto.com/molchanovdmitry

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в России есть достойные альтернативы горнолыжным курортам Европы, среди которых Архыз и Манжерок.
Он признал, что в плане сервиса российским курортам всё ещё есть чему учится у европейских, однако уже сегодня определённый результат показывают те же сочинские локации.

«Горы там ничем не лучше наших. Но если мы берем инфраструктуру, в совокупности это даёт свой эффект. Нам ещё есть чему поучиться у европейцев, здесь ничего стыдного нет. Многие наши курорты уж сейчас приближаются — и сочинские курорты, и Архыз, и Манжерок», — заявил в беседе с Газета.ру Свищев.

Если брать заграницу в плане горнолыжного отдыха, то здесь на замену Европе можно рассмотреть Турцию, Узбекистан, Казахстан и Грузию.

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#горы
#курорты
#россия
#европа
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Путешественник Малых рассказал об особенностях браков россиян с вьетнамцами
26 октября 2023, 09:15

Фото: istockphoto/leonovo

Тревел-блогер Юрий Малых путешествует по Вьетнаму. Он рассказал о браках между местными женщинами с русскими мужчинами.
Своими наблюдениями он делится в личном блоге на платформе «Дзен». С его слов, браки между вьетнамками и россиянами явление нередкое. Юрий Малых лично знает 7 таких супружеских пар. При этом русские мужчины не любят появляться на публике со своими супругами.
 
«Я, конечно, в гости никогда не напрашивался, но вот наблюдать, чтобы русские мужчины «выводили в свет» своих дам, мне лично не доводилось», — признаётся Юрий Малых.
А вот русские женщины вьетнамских мужей не стесняются, и встретить такие пары можно довольно часто.

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#туризм
#брак
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