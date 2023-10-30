В Красногорске проходит XXI Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI»

Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск
Традиционный фестиваль проходит в округе с 25 по 1 ноября на различных площадках муниципалитета. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
Красногорск в 21-й раз стал центральной площадкой Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI». Торжественная церемония открытия, по традиции, состоялась в ДК «Подмосковье».
Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск
Фестиваль открыла документальная драма «Финт Боброва» о легендарном советском футболисте, хоккеисте и выдающемся тренере, а также единственным в истории капитаном сборной, выступавшим как на летних, так и на зимних Олимпийских играх.
Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск
Лучшие фильмы о спорте зрители могут посмотреть совершено бесплатно в концертных залах, кинотеатрах, арт- пространствах и других творческих площадках Красногорска, Москвы и Московской области.
Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск
В этом году на 21-й Фестиваль спортивного кино свои картины направили авторы из России, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Ирана, Македонии, Германии, Турции. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск
«Красногорск очень спортивный город, с большим процентом молодого населения. Здесь спорт одна из главный тем, которую развиваем и поддерживаем. И название сложилось не случайно, Красногорски, KRASNOGORSK это название города, а SKY это лыжи. Красногорская лыжня известна на российской территории, здесь действительно побывали много спортсменов, которые показывали лучшие результаты в стране», - рассказала начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации г. о. Красногорск Галина Ковалева.Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск
Фестиваль открыла документальная драма «Финт Боброва» о легендарном советском футболисте, хоккеисте и выдающемся тренере, а также единственным в истории капитаном сборной, выступавшим как на летних, так и на зимних Олимпийских играх.
Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск
«Главная идея фестиваля, это поддержка отечественного кинематографа. Достаточно продолжительное время кино о спорте было не так много, и только вот в последнее время появились художественные фильмы. Люди выходят заряженные после просмотра, а это важно и нужно в наше время. Поэтому наша задача поддерживать режиссёров и показывать новые фильмы о спорте», - поделилась Галина Ковалева.
Лучшие фильмы о спорте зрители могут посмотреть совершено бесплатно в концертных залах, кинотеатрах, арт- пространствах и других творческих площадках Красногорска, Москвы и Московской области.
Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск
«Сейчас мы и художественные фильмы рассматриваем, раньше фестиваль был более документальным. Сейчас мы допускаем к участию все варианты фильмов, вплоть до короткометражек, даже вели для них новую номинацию «Дебют», - отметила Галина.
В этом году на 21-й Фестиваль спортивного кино свои картины направили авторы из России, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Ирана, Македонии, Германии, Турции. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова