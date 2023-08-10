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В Красногорском филиале Музея Победы отпразднуют День фронтовой собаки

10 августа 2023, 14:08

Фото: пресс-служба музея

В Красногорском филиале Музея Победы 18 августа пройдёт интерактивная программа «Мохнатые герои Победы». Она будет посвящена Дню фронтовой собаки, сообщили в пресс-службе музея.
Посетить экскурсию бесплатно смогут все желающие. Это одна из самых популярных программ музея для детей и взрослых.
«Участники узнают много интересного о происхождении собак, о военных профессиях четвероногих друзей и их уникальном вкладе в Победу. Посетителям расскажут, например, о легендарном советском пограничнике Никите Карацупе и его собаке по кличке Индус», – поделилась заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Экскурсия начнётся в 10 утра. Возрастная категория – 6+. Завершится программа мастер-классом по изготовлению медали для мохнатого героя.

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#московская область
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Подмосковные города стали лучшими для отдыха у воды недалеко от Москвы
В топ лучших мест для отдыха у воды недалеко от Москвы вошли Дубна и Коломна
10 августа 2023, 14:05

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Сервис OneTwoTrip составил рейтинг лучших мест для пляжного отдыха недалеко от Москвы, куда вошли такие подмосковные города, как Дубна, Коломна и Орехово-Зуево.
Так, в Дубне открыто несколько пляжей, неплохими вариантами отдыха также названы локации в районе Можайского водохранилища, Орехова-Зуева, Серпухова и Коломны.

«Ещё один пляж, за которым ухаживает администрация города, находится на Иваньковском водохранилище. Средняя стоимость ночи в местном отеле — 3 тыс. рублей. Любителям отдыха с палатками подойдут дикие берега подальше от центра», — приводит RT слова представителей сервиса.

Отмечается, что на пляжах туристы могут рыбачить, кататься на лодках и устраивать барбекю. Чаще всего люди останавливаются на базах отдыха, в палатках и отелях.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин перечислил самые популярные направления внутреннего туризма, куда вошли Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Минеральные воды и Крым.

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#подмосковье
#водохранилище
#туристы
#лето
#пляжи
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Немецкий велотурист Мэр посетил Петербург
09 августа 2023, 19:14

Фото: istockphoto.com/Milos Bjelica

Немецкий велотурист Альфред Мэр прибыл в Санкт-Петербург, где он планирует пробыть два дня.
Велопутешественник отметил, что Россия приятно удивила его.

«Я не интересуюсь политикой, а в Россию попасть хотел уже давно, потому что меня привлекает русская культура и я давно хотел познакомиться с русскими людьми. Уже строю планы на следующий визит, потому что два дня в Петербурге – это, конечно, мало», – приводит «Петербургский дневник» слова Мэра.

Он отметил, что планирует преодолеть 6 тыс. км по нашей стране с миссией мира. После путешественник отправится в Москву, потом по Золотому кольцу, и в финале – в Казань. Изначально маршрут был разработан в Германии большой компанией, однако в период пандемии поездка несколько раз переносилась. В итоге Мэр отправился в Россию один.

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#россия
#культура
#туристы
#велосипедист
#санкт-петербург
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Wirtualna Polska: Польские туристы на Пхукете массово жалуются на российских
09 августа 2023, 06:45

Фото: iStock/ffikretow

Польские туристы жалуются на большое количество россиян, приезжающих на отдых на тайский остров Пхукет. Об этом сообщила газета Wirtualna Polska.
Польские путешественники отмечают, что Пхукет напоминает им не Таиланд, а «маленькую Россию». По словам некоторых туристов, там можно порой почувствовать себя, как в Москве.

Жительница Польши Анна пожаловалась газете на огромное количество надписей на кириллице, а также многочисленные попытки сказать ей «привет», так как тайцы зачастую принимают поляков за русских.

В Таиланде число приехавших из России туристов в первой половине 2023 года приблизилось к 800 тысячам. По данным таиландских властей, эта цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 1000%. 

При этом более половины россиян прибывали в аэропорт Пхукета. Туристическая ассоциация острова заявила, что в 2023 году Россия стала «источником туристов номер один». Отмечается, что в международном аэропорту острова Пхукет начали делать объявления на русском языке, а многие вывески написаны кириллицей. Кроме того, в меню уличных торговцев появились блины и борщ.

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#туристы
#польша
#россия
#таиланд
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Турэксперт Горин: В топ популярных направлений внутреннего туризма вошли Краснодарский край, Подмосковье и Петербург
08 августа 2023, 16:19

Фото: istockphoto.com/saiko3p

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин перечислил самые популярные направления внутреннего туризма, куда вошли Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Минеральные воды и Крым.
«Если говорить о развитии других направлений, то очень высокий уровень роста показывает Дагестан, где за это лето отдохнёт около 800 тыс. человек. Также можно отметить Карелию, Самарскую область, Татарстан, Хакасию и другие направления», — добавил в беседе с RuNews24.ru Горин.

При этом, по его словам, средний чек по турам внутри России составил 80 тыс. рублей.

Горин отметил, что, согласно прогнозам, за это лето в России отдохнёт 14-15 млн туристов.

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#лето
#туризм
#россия
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В Анталье усилят контроль за нелегальной сдачей жилья туристам
08 августа 2023, 11:27

Фото: iStock/ioanna_alexa

В курортной турецкой провинции Анталья ужесточат контроль за незаконной сдачей квартир в аренду туристам. Об этом РИА Новости сообщил источник в руководстве провинции.
Уточняется, что в данный момент власти не проводят рейдов. Однако они призвали граждан обращаться в органы власти, если имеется какая-то информация о нелегальной сдаче жилья.

Пока неизвестно, как будут наказываться нелегальные арендаторы, но предполагается, что их будут привлекать к ответственности из-за невыплаченных налогов.

Глава туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что одной из причин отсутствия популярности дорогих отелей, являются граждане России, которые купили квартиры в стране.

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#турция
#туризм
#аренда
#контроль
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Стало известно, на чем экономят россияне в отпуске
«Зарплата.ру»: россияне в отпуске в этом году стали экономить на жилье и шоппинге
08 августа 2023, 08:28

Фото: iStock/AndreyPopov

Более половины россиян вынуждены экономить в отпуске. В основном туристы стараются снизить свои расходы на аренду жилья, шоппинг и покупку сувениров. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на аналитический сервис «Зарплата.ру».
Согласно сообщению, 61 % участников опроса пытаются экономить в отпуске. Всего в исследовании приняли участие 2450 работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет.

Таким образом, согласно опросу, 23% россиян в текущем году хотят сэкономить на аренде жилья, при этом 21% отказываются от шоппинга, а 15% не покупают сувениры и подарки во время отпуска. При этом 14% опрошенных пытаются снизить расходы на билеты, а 9% отказываются от развлечений. Всего 5% опрошенных готовы отказаться от экскурсий и 3% пытаются экономить на питании. Еще 3% признались, что вынуждены экономить в отпуске на всем.

Кроме того, в исследовании также выявили и бюджет россиян, которые они готовы потратить на отдых. Почти 20% респондентов готовы отдохнуть на всего 30-50 тысяч рублей, 17% - на 50-70 тысяч, по 13% - могут позволить себе потратить 90-110 тысяч, а 12% - 70-90 тысяч. При этом потратить на отпуск более 150 тысяч рублей могут себе позволить лишь 9% опрошенных.

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#рекомендации
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Эксперты подсчитали, сколько в России стоит самый дешёвый дом у моря
07 августа 2023, 19:54

Фото:istockphoto/evgenyatamanenko

Самый дешёвый дом на берегу моря в России стоит 2,45 млн рублей.
Такие данные приводят аналитики «Авито недвижимости», пишет «Лента.ру».
 
Бюджетный дом располагается на берегу Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Его площадь 56 квадратных метров. Он располагается на участке в 3 сотки. К дому примыкает маленькая терраса, на участке есть беседка.
 
А самый дорогой дом находится в центральном районе Сочи и оценивается в 1,8 млрд рублей. Его площадь составляет 1125,5 квадратного метра. В нём есть 10 комнат, рядом с каждой ванная комната, также есть два рабочих кабинета и тренажёрный зал.

Ранее сообщалось, что жители столицы за последний год стали чаще покупать квартиры в Сочи, каждая пятая квартира в новостройках города приобретена москвичами. 

Отмечается, что жители Москвы приобретают недвижимость в Сочи для переезда на постоянное место жительства, сезонного отдыха, инвестиций. Многие не просто переезжают в город сами, но и перевозят своих родителей, то есть переезжают целыми семьями.

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#море
#дом
#россия
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В парке Можайска появились пума и леопард
07 августа 2023, 18:28

Фото: Яна Шаливская

В Можайском парке тигров появились леопард и пума. Пуме Мире чуть больше полугода, леопард Леопольд старше на пару месяцев, сообщили в парке «Радио 1».
Хищники живут в соседних вольерах и привыкают к новой территории. Между собой и с другими обитателями парка пока знакомятся через решётку. Оба любят играть, они очень активные и любознательные. После карантина хищники будут выпущены в большой парк. 



Парк тигров площадью более 30 га открыли в начале лета. Сегодня там живут тигры Тимур и Амур, львицы Афина и Ахинея, ягуары Афродита и Багира. 
«Каждый хищник особенный, со своим характером. Чтобы они жили на одной территории, проводится большая работа. Все кошки дружат, каждый день вместе гуляют, играют, а на ночь каждый уходит в свой вольер», – рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев
   

Парк расположен на 128-м км Минского шоссе между самим шоссе и деревней Клемятино. 

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#можайск
#животные
#зоопарк
#фауна
#подмосковье
#московская область
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Гостей сырного фестиваля в Истре угостили 200-килограммовым тортом
07 августа 2023, 18:11

Фото: Минсельхоз МО

Кондитеры из Нижнего Новгорода угостили тортом «Суворов» весом 200 кг гостей и участников ежегодного сырного фестиваля в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Гастрономический праздник уже стал ключевым событием в регионе и ежегодно собирает десятки тысяч посетителей. Участники стараются удивить покупателя и привлечь его внимание. Так, предприниматели из Нижнего Новгорода изготовили 200-килограммовый торт и угощали им гостей», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
 Ингредиенты торта – сгущённое молоко, сметана, сливочное масло и четыре вида орехов.

 4-6 августа на сыроварне Олега Сироты в Истре прошёл ежегодный гастрономический сырный фестиваль, в котором участвовали более 350 фермеров из разных регионов России.  

На прилавках были представлены разнообразные сорта сыра, молочная продукция, мясные и рыбные деликатесы, консервы, грибы, мёд, мороженое, вино, чай. На празднике можно было купить украшения, предметы домашнего декора, текстиль, деревянные изделия и многое другое.

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#московская область
#истра
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Подмосковье ищет медработников