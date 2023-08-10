В Красногорском филиале Музея Победы отпразднуют День фронтовой собаки

Фото: пресс-служба музея
В Красногорском филиале Музея Победы 18 августа пройдёт интерактивная программа «Мохнатые герои Победы». Она будет посвящена Дню фронтовой собаки, сообщили в пресс-службе музея.
Посетить экскурсию бесплатно смогут все желающие. Это одна из самых популярных программ музея для детей и взрослых.
Экскурсия начнётся в 10 утра. Возрастная категория – 6+. Завершится программа мастер-классом по изготовлению медали для мохнатого героя.
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«Участники узнают много интересного о происхождении собак, о военных профессиях четвероногих друзей и их уникальном вкладе в Победу. Посетителям расскажут, например, о легендарном советском пограничнике Никите Карацупе и его собаке по кличке Индус», – поделилась заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.
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Лора Луганская