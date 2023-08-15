В Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания СВО

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму не планируется вводить курортный сбор, пока не завершится СВО.
Об этом он написал в личном Telegram-канале. Также уточнил, что перед тем, как решение о курортном сборе будет принято, правительство Крыма планирует проанализировать опыт других российских регионов.
Также глава Крыма добавил, что вместе с коллегами ожидает окончания туристического сезона, чтобы оценить работу предприятий в сфере обслуживания. По итогам мониторинга будут прорабатываться дополнительные меры поддержки отельеров.
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«Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее», —отметил Сергей Аксенов.
«До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален», — заключил Аксенов.Читайте также:
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Мария Фирсова