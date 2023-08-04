В Луховицах проведут молочный фестиваль

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В городском округе Луховицы состоится фестиваль молока «Молочная пойма». Он пройдёт 5 августа в Центре культуры и досуга «Красная пойма», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей приготовят концертную программу, развернут интерактивные площадки и выставки. На фестивале пройдут мастер-классы по рисованию, лепке, плетению и многому другому.
Как отметили в министерстве, цель фестиваля – увеличение потребления молока российских производителей, пропаганда здорового образа жизни и поддержка отечественной молочной продукции.
Фестиваль начнётся в 18 часов. Вход свободный.
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Лора Луганская