В Мексики отель предлагает разведённым постояльцам необычную услугу

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Отель для взрослых Temptation Cancun в Мексике предлагает разведённым туристам стриптиз в номере и другие развлечения сексуального характера.
Daily Star пишет, что разведённым постояльцам отель предлагает специальный пакет «после развода». Он стоит 238 фунтов стерлингов (28 тысяч рублей). Пакет включает в себя личного дворецкого, шампанское, топлес-бассейны и другие активности 18+.
Отель запрещает фотографировать других отдыхающих, «тесно взаимодействовать» с персоналом. Также запрещено заниматься сексом в общественных местах, а во время ужина нужно надевать верхнюю одежду.
Ранее сообщалось, что граждане России потеряли примерно €5,5 млн из-за отказов в выдаче шенгенских виз в прошлом году.
Россия заняла второе место в рейтинге стран, жители которых чаще всего подавали документы на оформление виз в Европейский союз. Всего от граждан России поступило 687 тысяч заявлений. На первом месте Турция (778 тысяч обращений), тройку замыкает Индия (672 тысячи заявлений).
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Отель запрещает фотографировать других отдыхающих, «тесно взаимодействовать» с персоналом. Также запрещено заниматься сексом в общественных местах, а во время ужина нужно надевать верхнюю одежду.
Россия заняла второе место в рейтинге стран, жители которых чаще всего подавали документы на оформление виз в Европейский союз. Всего от граждан России поступило 687 тысяч заявлений. На первом месте Турция (778 тысяч обращений), тройку замыкает Индия (672 тысячи заявлений).
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Мария Фирсова