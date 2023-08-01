В Минеральных водах ввели курортный сбор в размере 100 рублей

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В Минеральных водах сегодня начали взимать курортный сбор в размере 100 рублей, средства от которого пойдут на развитие города. Об этом сообщил РИА Новости глава города Вячеслав Сергиенко.
Сергиенко отметил, что в планах собрать 4,4 млн рублей в 2023 году и 10,7 млн рублей в 2024 году за счёт курортных сборов. Глава города также отметил, что деньги будут потрачены на создание вело- и переходных дорожек, детских спортивных площадок и других объектов общественной инфраструктуры.
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