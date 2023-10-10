В Мытищах состоится VII фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера»

Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
С 26 октября по 2 ноября 2023 года театр драмы и комедии «ФЭСТ» станет театральный столицей Подмосковья, представив на своих площадках в рамках проведения VII Международного театрального фестиваля зрительских симпатий «Подмосковные вечера».
Экспертный совет фестиваля отсмотрел более 300 спектаклей-заявок от почти 200 театров. В афишу фестиваля вошли спектакли 13 коллективов из России и Казахстана, в том числе спектакли на татарском и казахском языках.
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
Поскольку «Подмосковные вечера» - это фестиваль зрительских симпатий, то в отборе спектаклей-участников эксперты ориентировались прежде всего на спектакли, которые вызовут сильный эмоциональный отклик и интерес именно у широкого зрителя. А обладатель Гран-при определится по результатам зрительского голосования.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
«Эти 13 театров, которые будут принимать участие в фестивале, приедут из разных городов России и зарубежья. И вот экспертный совет с большим трудом смог выбрать всего 13 театров, которые будут выступать в Мытищах. Мне кажется, что интерес будет не только у жителей Подмосковья, но и московские зрители с удовольствием приедут посмотреть на артистов. К тому же большинство спектаклей, которые будут показываться, они совершенно новые, не имеют сложившегося репертуара и звучания, поэтому это будет для зрителей необычно», - рассказал художественный руководитель театра «ФЭСТ», заслуженный артист России Игорь ШаповаловВ жюри фестиваля вошли известные российские критики: Анастасия Ефремова, Марина Тимашева, Лариса Каневская, Ксения Стольная, а также актер театра и кино, режиссер Михаил Богдасаров.
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
«Мы давно обратили внимание на подразделения, есть фестивальные спектакли, а есть не фестивальные. В первом случае, это необычные постановки, их сюжеты обычно были интересны критикам. Но мы заметили, что не всегда такие спектакли нравятся зрителям, бывает, что даже зал пустеет после первого акта. Поэтому мы хотели найти золотую середину и подобрали разнообразную программу», - отметил Игорь.
Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
Поскольку «Подмосковные вечера» - это фестиваль зрительских симпатий, то в отборе спектаклей-участников эксперты ориентировались прежде всего на спектакли, которые вызовут сильный эмоциональный отклик и интерес именно у широкого зрителя. А обладатель Гран-при определится по результатам зрительского голосования.
«У нас после каждого спектакля проходит голосование, кому понравилось, а кому нет, потом мы суммируем и определяем, какой спектакль больше всех получил симпатий. Жюри – это наши зрители», - подчеркнул Игорь Шаповалов.Фото: официальная страница «ВК» театра «ФЭСТ»
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова