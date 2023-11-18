В мытищинском «Парке Мира» отметили День рождения Деда Мороза

Фото: «Радио 1»
Программа стартовала ровно в 12:00 со сказочного шоу «Зимовята». Снежинки предложили всем собравшимся отправиться в незабываемое путешествие по зимней сказке, чтобы сделать подарок в честь Дня рождения Дедушки Мороза. Сопровождал ребятишек и помощник снежинок – снеговик. Вместе с детьми они попели, потанцевали, а затем приступили к изготовлению подарков – для Мороза ребята нарисовали портрет, а также испекли торт.
Далее участники праздника смогли поучаствовать в интеллектуальной эстафете. Проходя весёлые спортивные испытания и отгадывая загадки на зимнюю тематику, маленькие жители Мытищ получили приятные памятные подарки.
Желающие смогли принять участие в творческих мастер-классах, которые с улыбками провели для детей сотрудники парка. Ребятам показали, как сделать красочный календарик на будущий Новый год, а также как из самых простых материалов можно изготовить невероятно красивые ёлочные игрушки.
Фото: «Радио 1»
Немного отдохнув, участники праздника вновь отправились за приключениями. На этот раз их ждал гном Зимушкин, который обитает рядом с горящим очагом посреди парка. Сказочный персонаж раздал ребят листочки с пожеланиями, которые нужно прочитать, а затем бросить в костёр. «Так они точно сбудутся», - заверил всех присутствующих Зимушкин.
Фото: «Радио 1»
Скучать было некогда, и сразу после все дружно отправились проходить увлекательный квест, подсказки для которого ребятам пришлось искать по всей огромной территории заснеженного парка.
Ну, а пройдя квест, дети наконец смогли увидеть виновника торжества. В это время года у Деда Мороза очень плотный график, он выбирает для малышей самые лучшие и самые интересные подарки. Однако, он всё же нашёл время, чтобы пообщаться с пришедшими на его праздник по видеосвязи прямиком из Великого Устюга. Детям удалось пообщаться с тем, кого они ждут весь год, и задать ему все интересующие их вопросы.
Фото: «Радио 1»
В завершении праздника, для всех участников провели театрализованную программу «Однажды в сказке», а затем показали невероятное по красоте акробатическое шоу «Зимняя сказка».
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