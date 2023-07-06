В Митуризме рассказали, где в Краснодарском крае меньше всего людей

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Курорты Краснодарского края заполнены на 83%, ожидается, что до конца лето там отдохнет порядка 12, 5 миллионов россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на Минтуризм России.
Согласно сообщению, отдыхающих готовы принять более 10 тысяч отелей и гостиниц. Подготовлено порядка 600 тысяч мест.
По состоянию на 6 июля в Краснодарском крае отдохнуло более шести миллионов туристов. На сегодняшний день, курорты, расположенные на Черном море, заполнены на 83%. При этом на Азовском море занято 73% от общего числа мест. А вот в предгорных районах Краснодарского края загружено всего 50%.
При этом в Бетте, Кринице, Прасковеевке и Веселовке отдыхающих намного меньше и на пляжах полно свободных мест. В министерстве также посоветовали рассмотреть курорты побережья Азовского моря.
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По состоянию на 6 июля в Краснодарском крае отдохнуло более шести миллионов туристов. На сегодняшний день, курорты, расположенные на Черном море, заполнены на 83%. При этом на Азовском море занято 73% от общего числа мест. А вот в предгорных районах Краснодарского края загружено всего 50%.
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Элина Позднякова