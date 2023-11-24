В Московской области стартовал горнолыжный сезон

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Подмосковье открыли сезон горнолыжного спорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 24 ноября начинается открытие горнолыжных курортов в Подмосковье.
Первым начал работать спортивный парк «Волен» в Дмитровском городском округе. В 18:00 он будет открыть для посещения.
С 25 ноября заработают склоны № 3 и № 5 в «Горнолыжном клубе Леонида Тягачева».
Стоит отметить, что со следующей недели также откроются горнолыжный курорт «Сорочаны» и «Горнолыжный Клуб Целеево».
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Первым начал работать спортивный парк «Волен» в Дмитровском городском округе. В 18:00 он будет открыть для посещения.
«Традиционно горнолыжные курорты Подмосковья являются местом притяжения профессиональных спортсменов и любителей активного зимнего отдыха. Всего в Московской области 18 горнолыжных клубов, в которых работают профессиональные инструкторы, организован прокат инвентаря, а каждый посетитель может выбрать подходящий уровень спуска»,— отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
С 25 ноября заработают склоны № 3 и № 5 в «Горнолыжном клубе Леонида Тягачева».
Стоит отметить, что со следующей недели также откроются горнолыжный курорт «Сорочаны» и «Горнолыжный Клуб Целеево».
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Мира Полтева