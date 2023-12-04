В Московском областном театре драмы и комедии доступны спектакли с тифлокомментированием

Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии
В 94 театральном сезоне Московский областной театр драмы и комедии, расположенный в подмосковном Ногинске, запускает проект «Организация проведения спектаклей с тифлокомментированием».
«Тифлокомментирование - это возможность для людей с проблемами зрения прийти на спектакль и насладиться постановкой. У нас в звуковой сидит профессиональный тифлокомментатор высшей категории, она рассказывает в микрофон зрителям, у которых есть наушники, что в данный момент происходит на сцене. Человек не видит картинку, он слышит диалоги, музыку, песни, но какое действие совершил герой, он не понимает. И в этот момент они слышат комментарии, которые помогают понять визуал постановки», - рассказала специалист по работе со СМИ и связям с общественностью Московского областного театра драмы и комедии Марина Кресан.
Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии
Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии
«К нам приезжают и с Подмосковья, и с Москвы, потому что людям с проблемами зрения тоже хочется на спектакли. К тому же, мы единственный государственный театр, расположенный на территории Московской области, который еще и проводит постановки для определённой категории граждан. Ногинск - становится театральным городом, а мы в свою очередь создаем возможности для этого», - отметила Марина.
Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии
Первыми спектакли с тифлокомментированием представили для юных зрителей. Такая возможность была открыта во время показа сказки «Золотой цыпленок, или мой папа самый лучший» 3 декабря, а также сказки «Кот в сапогах» 10 декабря.
Фото: официальный сайт Московского областного театра драмы и комедии
Прямое тифлокомментирование проведет Янина Исаичкина – профессиональный тифлокомментатор высшей категории. Московский областной театр драмы и комедии – театр с 93-летней историей. Сегодня в труппе служат 44 артиста, из которых 8 человек являются заслуженными артистами Российской Федерации и 6 – заслуженными артистами Московской области.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова