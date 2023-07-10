В Московской области проведут фестиваль ремесленников

Мясной фестиваль пройдёт 8 и 9 июля на Истринской сыроварне Олега Сироты. Посетителям представят деликатесы от местных сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.

Гости смогут приобрести домашние колбасы, рулеты, копчёности, паштеты, вырезки, сыровяленые продукты. Им предложат и необычные мясные деликатесы: мусс из утиной печени с яблоками и грушей, риетт из печени индейки с клюквой и брусникой, паштет из куриной печени с можжевельником.

Желающие также смогут купить творог, сметану и сгущённое молоко, твёрдые и мягкие сыры из коровьего и козьего молока, копчёную рыбу. В ассортименте – кондитерские изделия: сырные сладости, сливочные конфеты, фруктовая карамель в банках, пастила и авторские пирожные.

Кроме того, на фестивале будут представлены авторские изделия от местных мастеров. Для юных гостей подготовили развлекательную программу с мастер-классами. Мясной фестиваль будет проходить с 10 до 18 по адресу: городской округ Истра, деревня Дубровское, Истринская сыроварня Олега Сироты.

Читайте также:

В июне в Подмосковье провели 195 ярмарок

В Подмосковье пройдёт ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково»

В Подмосковье пройдёт гастрономический фестиваль «Вар-Варенье»













