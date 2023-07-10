В Московской области проведут фестиваль ремесленников

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«Фестиваль пройдёт в ремесленной слободе Глушенковых. Там организуют площадки для мастеров, которые будут изготавливать своими руками разнообразные изделия. Посетителям продемонстрируют разные виды ремесленного творчества: столярное, гончарное, кузнечное. Кроме того, гости смогут узнать о ткачестве, каллиграфии, плетении и многом другом. На фестивале будут проходить мастер-классы», – говорится в сообщении.Вход на фестиваль – свободный, однако необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
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