В Московской области стартовал ежегодный фестиваль «Банный Спас»

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На фестиваль здорового образа жизни обычно приезжают семьями
Ежегодный фестиваль здорового образа жизни «Банный Спас» открылся под Каширой, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Для участников подготовили несколько видов бань, горячие чаны с травами под открытым небом и занятия по банному искусству.
В программу включены 10 разных видов круглосуточных бань, мастер-классы от мастеров парения, концерты с живой музыкой, хороводами и танцами. Также будут организованы большой костёр, конное шоу и палаточный лагерь. Для детей будет работать отдельная площадка с аниматорами. Подготовлены шоу и развлечения на любой вкус.
Фестиваль продлится до 2 июля.
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В программу включены 10 разных видов круглосуточных бань, мастер-классы от мастеров парения, концерты с живой музыкой, хороводами и танцами. Также будут организованы большой костёр, конное шоу и палаточный лагерь. Для детей будет работать отдельная площадка с аниматорами. Подготовлены шоу и развлечения на любой вкус.
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Лора Луганская