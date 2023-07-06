В Москве визовый центр Италии перестал принимать документы у жителей без столичной прописки

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Визовый центр Италии уведомил, что с 6 июля документы принимаются только от жителей, которые имеют прописку в Москве или Московской области.
«Осторожно, Москва» сообщает, что теперь подать документы на визу в Москве могут только заявители с постоянной столичной или подмосковной регистрацией со штампом в паспорте.
Людей без московской прописки отправляют в визовый центр в Санкт-Петербург или компанию Альмавива. При этом ранее временная регистрация позволяла получить визу в Москве.
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Людей без московской прописки отправляют в визовый центр в Санкт-Петербург или компанию Альмавива. При этом ранее временная регистрация позволяла получить визу в Москве.
«Многие записывались на подачу более месяца назад, у них выкуплен тур. В других городах, где бы их приняли, нет мест. Консульство Италии в Москве не отвечает на звонки и письма. Предупредили они менее, чем за сутки до подачи», - рассказал один из получивших уведомление от визового центра.
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Мария Фирсова