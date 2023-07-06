Радио1
Главная / Новости / Туризм/ В Москве визовый центр Италии перестал принимать документы у жителей без столичной прописки

В Москве визовый центр Италии перестал принимать документы у жителей без столичной прописки

06 июля 2023, 11:18

Фото: istockphoto/rarrarorro

Визовый центр Италии уведомил, что с 6 июля документы принимаются только от жителей, которые имеют прописку в Москве или Московской области.
«Осторожно, Москва» сообщает, что теперь подать документы на визу в Москве могут только заявители с постоянной столичной или подмосковной регистрацией со штампом в паспорте.

Людей без московской прописки отправляют в визовый центр в Санкт-Петербург или компанию Альмавива. При этом ранее временная регистрация позволяла получить визу в Москве.

«Многие записывались на подачу более месяца назад, у них выкуплен тур. В других городах, где бы их приняли, нет мест. Консульство Италии в Москве не отвечает на звонки и письма. Предупредили они менее, чем за сутки до подачи», - рассказал один из получивших уведомление от визового центра.

Читайте также:

На центральных пляжах Анапы закончились лежачие и сидячие места

Туры в Турцию и Египет подорожали на 50%

Путин потребовал оценить идею направления турпотоков в Крым через новые регионы
#Италия
#виза
#визовый центр
Читайте нас в
Инспектор труда Храмов заявил о проблеме привлечения молодежи на заводы
06 июля 2023, 19:55

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов заявил, что из-за отсутствия в дипломах выпускников колледжей и технических специалистов привязки к профессиональным стандартам молодым людям сложнее трудоустроиться.
«Давно обсуждается проблема недостаточности профессионально-технического образования. В стране действует понятие «профессиональный стандарт», которое детально описывает функционал работника. Но государственные образовательные профстандарты не имеют жесткой увязки с профстандартами. Выпускник колледжа выходит с неким абстрактным дипломом», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Храмов.

А основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что для удовлетворения выросшего спроса на работников промышленно-производственного сектора необходимы изменения в сфере, в первую очередь, повышение производительности труда и рост зарплат на производстве.

Читатйте также:

Президент портала SuperJob Захаров заявил о необходимости изменений в сфере производства

Аналитики «Авито. Работа» рассказали, как рекордно низкая безработица в России отразилась на зарплатах

Опрос: 40% петербуржцев планирует сменить работу
#работа
#завод
#молодёжь
#труд
Читайте нас в
В московском Институте органической химии на Ленинском проспекте произошёл взрыв
06 июля 2023, 19:49

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Взрыв случился в здании Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве.
Пострадал один человек. По данным Shot, ЧП случилось в лабораторном корпусе здания. Пострадавшего с химическим ожогом госпитализировали.
 
Baza пишет, что причиной взрыва стала неудачная химическая реакция.

Читайте также:

В Кировской области самолет АН-2 совершил аварийную посадку

В Бурятии перевернулись четыре катамарана, пять человек пропали без вести

В Москве медики экстренно госпитализировали Анатолия Вассермана
#взрыв
#институт
#Ленинский проспект
Читайте нас в
В Митуризме рассказали, где в Краснодарском крае меньше всего людей
06 июля 2023, 19:41

Фото: iStock/LARISA DUKA

Курорты Краснодарского края заполнены на 83%, ожидается, что до конца лето там отдохнет порядка 12, 5 миллионов россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на Минтуризм России.
Согласно сообщению, отдыхающих готовы принять более 10 тысяч отелей и гостиниц. Подготовлено порядка 600 тысяч мест.

По состоянию на 6 июля в Краснодарском крае отдохнуло более шести миллионов туристов. На сегодняшний день, курорты, расположенные на Черном море, заполнены на 83%. При этом на Азовском море занято 73% от общего числа мест. А вот в предгорных районах Краснодарского края загружено всего 50%.

При этом в Бетте, Кринице, Прасковеевке и Веселовке отдыхающих намного меньше и на пляжах полно свободных мест. В министерстве также посоветовали рассмотреть курорты побережья Азовского моря.

Читайте также:

На центральных пляжах Анапы закончились лежачие и сидячие места

Туры в Турцию и Египет подорожали на 50%

Турагенты рассказали, что россиянам приходится экономить в Турции




#Краснодарский край
#море
#лето
#курорт
Читайте нас в
США 7 июля может объявить о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами
06 июля 2023, 19:39

Фото:iStock/Yaraslau Mikheyeu

США 7 июля объявят о новом пакете помощи Украине, в который будут входить кассетные боеприпасы.
Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на свои источники. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс рассказал журналистам на борту самолета президента США Джо Байдена, что американские власти активно рассматривают поставки на Украину кассетных боеприпасов.
 
В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал данные поставки США «очередным шагом к эскалации».
 
Отметим, что такой вид боеприпасов запрещен международной конвенцией. Ее ратифицировали, в общей сложности, 123 государства, однако в их число не вошли США и Украина.

Читайте также:

Рогов допустил ввод контингента НАТО на Украину

Зеленский: На Украине все хотят быстрого контрнаступления

В Запорожской области выявлены и нейтрализованы три группы украинских диверсантов
#США
#Украина
#СВО
Читайте нас в
Талибы* объяснили, почему запретили салоны красоты в Афганистане
06 июля 2023, 19:39

Фото: iStock/NatanaelGinting

Пресс-секретарь министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер заявил, что запрет на работу салонов красоты в Афганистане объясняется тем, что услуги красоты обременяют семьи афганцев, а отдельные процедуры «противоречат шариату». Об этом сообщает Khaama Press.
Пресс-секретарь пояснил, что салоны красоты накладывают «непомерное бремя» на семью жениха перед свадебной церемонией, а некоторые бьюти-процедуры «противоречат шариату». Мохаджер не уточнил, в чем именно заключается противоречие.

Напомним, 4 июля стало известно, что Талибы* запретили в Афганистане салоны красоты. Они должны будут закрыться в течение месяца.

*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России

Читайте также:

Талибан* запретил в Афганистане салоны красоты

Талибы* запретили девушкам получать среднее и высшее образования

Талибы* захватили несколько иранских КПП

#Афганистан
#салон красоты
#женщины
Читайте нас в
Президент портала SuperJob Захаров заявил о необходимости изменений в сфере производства
06 июля 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что для удовлетворения выросшего спроса на работников промышленно-производственного сектора необходимы изменения в сфере, в первую очередь, повышение производительности труда и рост зарплат на производстве.
«На многих предприятиях низкая производительность труда, устаревшее оборудование, долгое время развитием многих отраслей не занимались. Все это приводит к дефициту кадров», — приводит Общественная Служба Новостей слова Захарова.

До этого эксперты «Авито. Работа» исследовали рынок труда и проанализировали, как изменилась ситуация с начала 2023 года. Так, по сравнению с прошлым годом, зарплаты и спрос на сотрудников уверенно росли, при этом количество откликов на вакансии осталось на том же уровне. За полгода число вакансий выросло почти вдвое — на 93%, а в сравнении с первым полугодием 2022 — на 175%. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах страхования и банковском деле.

Читайте также:

Аналитики «Авито. Работа» рассказали, как рекордно низкая безработица в России отразилась на зарплатах

Опрос: 40% петербуржцев планирует сменить работу

Эксперты «Авито. Работа» выяснили, сколько личного времени россияне тратят на решение рабочих вопросов
#работа
#производство
#труд
#общество
Читайте нас в
В Москве 8 июля из-за велогонки перекроют некоторые дороги
06 июля 2023, 19:24

Фото: Istockphoto/U. J. Alexander

8 июля с 7:30 до 12:00 в районе улицы Косыгина в Москве перекроют движение.
Изменения в движении связаны с проведением велогонки «Столица», сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале.
 
Помимо улицы Косыгина перекроют участки Университетской площади, Мичуринского проспекта, Университетского проспекта и Воробьевского шоссе.

Читайте также:

В Самаре спортсмен утонул во время турнира по триатлону

В Российской кинологической федерации рассказали, как отучить собак гоняться за велосипедами

Велосипедист незаконно заехал в Россию из Украины и подорвался на мине

#Москва
#велогонка
#движение
Читайте нас в
В Москве горит бизнес-центр Ямская-Сити, есть пострадавшие
06 июля 2023, 19:21

Фото: iStock/Matt277

В Москве пожар разгорелся в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля. Пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания на складе одежды. На третьем этаже находятся люди. Они заблокированы огнем. Пожарные уже приступили к тушению пожара.

Согласно сообщению, спасатели вынесли уже двух людей, которые надышались угарным газом. Они будут направлены в ближайшие медучреждения. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всего из горящего здания спасли уже семь человек. Эвакуация людей продолжается.

Читайте также:

В центре Москвы загорелась АЗС

В Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге произошел пожар

В Новой Москве два человека погибли в пожаре
#пожар
#Москва
Читайте нас в
Вирусолог Малышев: Заразиться менингитом через посылку маловероятно
06 июля 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Вирусолог Николай Малышев отметил, что менингит передаётся от человека к человекe воздушно-капельным путём, а потому заразиться через посылку маркетплейса заболеванием маловероятно.
«Менингококковая инфекция передаётся воздушно-капельным способом. То есть, через контакты с носителями, больными. <…> А вот заразиться через посылку маловероятно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

Он добавил, что при заражении симптомов может не быть вообще, а могут случится менингит, энцефалит и шок. Таким образом, инфицированный может и не подозревать о болезни.

В Екатеринбурге из-за вспышки менингита среди сотрудников распределительного центра OZON погибли 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. Так, у заболевших инфекция протекала молниеносно. Они скончались менее чем за сутки. Один из погибших поступил в больницу 25 июня, а умер 26 июня. Второго заболевшего госпитализировали 1 июля. Он скончался в тот же день.

Читайте также:

В Екатеринбурге скончались два сотрудника OZON от менингита

В Екатеринбурге от менингита скончался 21-летний сотрудник Ozon

В Москве клиентка Ozon вместе с заказом получила мертвую мышь
#заболевание
#менингит
#инфекция
#врач
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников