В усадьбе «Мураново» открылась выставка «Поэзия мурановских пейзажей»

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново»
В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» 14 октября открылась ежегодная выставка «Поэзия мурановских пейзажей». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этом году проект собрал работы 24 авторов, творивших в Муранове в текущем году, и мастеров, чьи произведения уже вошли в собрание музея. Художники, вдохновленные природой этого места и уникальным «Домом двух поэтов», приезжали в Мураново в разные времена года.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново»
Впервые в рамках выставки будут представлены работы председателя Мытищинской Ассоциации художников, преподавателя, арт-блогера Алексея Моисеева и членов Мытищинской Ассоциации художников Натальи Меркуловой, Сергея Чертова и Полины Рохлиной.
Поимом основных работ, представлена еще мемориальная часть. На ней отмечены юбилейные даты художников, произведения которых находятся в собрании Муранова. Основная часть экспозиции представляет работы уже известных мастеров. Публичная программа посвящена памяти Ф.И. Тютчева – 220-летию со дня его рождения и скорбной дате – 150-летию со дня смерти, а также 200-летию со дня рождения И.С. Аксакова. В выходные дни гостей усадьбы ждут кураторские экскурсии по выставке и творческие мастер-классы для детей и взрослых.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново»
Выставка будет открыта до 26 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново»
«Эта выставка живет в Мураново уже 12 лет, это ежегодный традиционный проект. Многие художники стали нам родными и приезжают в усадьбу с радостью. Это узнаваемое художественное событие, не только в рамках Мураново, но и всего Подмосковья. В этом году 24 автора творили свои произведения именно здесь, потому что суть выставки заключается в том, что художники в течение года выезжают сюда на пленэры, пишут красоты нашей любимой усадьбы и потом показывают свои работы на выставке», - поделилась заведующий отделом маркетинга и связей с общественностью Стратанович Анна.Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново»
Впервые в рамках выставки будут представлены работы председателя Мытищинской Ассоциации художников, преподавателя, арт-блогера Алексея Моисеева и членов Мытищинской Ассоциации художников Натальи Меркуловой, Сергея Чертова и Полины Рохлиной.
«Каждую осень мы открываем эти прекрасные работы, и показываем их нашим гостям. К нам, в Мураново, в любое время года приезжали и продолжают приезжать художники. Места здесь очаровательные, и мы стараемся сохранить этот дух и красоту Мураново. Мы решили обратить внимание на те произведения, которые рождаются заинтересованными художниками. Сейчас, наш небольшой выставочный зал вмещает в себя пейзажи, декоративные и интерьерные вещи, керамику, в экспозиции есть разнообразие и по содержанию, и по качеству материалов. Тем не менее они не вытесняют, а дополняют друг друга», - рассказала куратор выставки Гончарова Татьяна.Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново»
Поимом основных работ, представлена еще мемориальная часть. На ней отмечены юбилейные даты художников, произведения которых находятся в собрании Муранова. Основная часть экспозиции представляет работы уже известных мастеров. Публичная программа посвящена памяти Ф.И. Тютчева – 220-летию со дня его рождения и скорбной дате – 150-летию со дня смерти, а также 200-летию со дня рождения И.С. Аксакова. В выходные дни гостей усадьбы ждут кураторские экскурсии по выставке и творческие мастер-классы для детей и взрослых.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Мураново»
Выставка будет открыта до 26 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова